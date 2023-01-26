ВСУ сбили редкий российский дрон Supercam: как они помогают оккупантам (видео)

С начала войны украинские военные поразили как минимум два беспилотника линейки Supercam, предназначенных для гражданских целей.

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Вооруженные силы Украины за последние сутки, 25 января, сбили российские беспилотники "Орлан-10" и Supercam. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба в Facebook.

Cогласно сводке, ВСУ удалось уничтожить четыре беспилотника "Орлан-10" и один Supercam ("Суперкам"). Если первый весьма известен, поскольку считается самым массовым БПЛА российского производства, то второй используется оккупантами крайне редко — Фокусу известно всего о двух случаях его применения.

Беспилотники линейки Supercam в России производит компания "Беспилотные системы". Она предлагает 11 различных моделей, предназначенных для гражданского использования, какой именно сбили ВСУ — неизвестно. Они отличаются размерами, длительностью полета и дальностью связи.

Самая маленькая модель cамолетного типа Supercam S100 с размахом крыла 1 м может летать до 60 минут на расстояние до 50 км и передает видео на 20 км.

Самый новый и крупный Supercam SX300H имеет трехметровые крылья, систему вертикального взлета и посадки, время полета 3,2 часа, радиус действия связи до 100 км и дальность около 260 км.

В арсенале "Беспилотных систем" есть квадрокоптер Supercam X4 c дальностью полета до 5 км и временем полета 40 минут. Кроме того, компания поставляет гексакоптеры X6M2, способные проводить в воздухе до 55 минут и передавать видеосигнал на 10 км.

Как отмечается на сайте организации, беспилотники Supercam предназначены для авиапатрулирования, воздушного мониторинга и аэрофотосъемки, но ВС РФ используют их для ведения разведки на территории Украины. Все модели могут оснащаться зашифрованными каналами передачи данных с высокой устойчивостью к помехам, что в теории может защитить от средств радиоэлектронной борьбы.

В ноябре в Сумской области ВСУ сбили российский беспилотник Supercam S350, который проводил разведку. Такую модель оснащают оптическими камерами с разрешением до 60 МП, тепловизорами, лазерными целеуказателями, мультиспектральными камерами, модулями автоматического отслеживания целей.

Характеристики Supercam S350

Размах крыла — 3,2 м

Время полета — до 4,5 ч

Скорость — до 120 км/ч

Радиус действия радиолинии — до 100 км

Максимальная дальность полета — более 240 км

Максимальный взлетный вес — 11,5 кг

Рабочая высота полета — от 150 м до 5 км

Время развертывания — 15 мин.

Режим полета — автоматический или полуавтоматический

20 января ВСУ сбили экспериментальный российский дрон "Мерлин-ВР". За все время полномасштабной войны известно лишь о двух случаях захвата такой модели беспилотников.