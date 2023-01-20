ВСУ сбили экспериментальный российский дрон "Мерлин-ВР": в чем его особенности

За все время войны украинским военным удалось захватить только два "Мерлина", что указывает на редкость модели.

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Вечером 18 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об уничтожении российского беспилотника "Мерлин-ВР". Издание Defence Express сообщает, что известно об этом летательном аппарате и чем он особенный.

Российский НИИ Современных телекоммуникационных технологий из Смоленска впервые представил экспериментальный дрон "Мерлин-ВР" в сентябре 2021 года, заявив, что он имеет гибридный двигатель с "малой акустической заметностью", которые в случае необходимости может перейти на электрическую тягу. По словам разработчиков, силовая установка позволяет летать около 10 часов на высоте до 5 км и поднимать полезную нагрузку весом 6,5 кг.

Никакой информации о серийном производстве или хотя бы испытаниях БПЛА не сообщалось, однако российская армия начала применять его на территории Украины. В июне 2022 года ВСУ впервые сбили экспериментальный беспилотник "Мерлин-ВР". Судя по фото, опубликованным волонтером Павлом Кащуком, дрон поразили из стрелкового оружия, после чего он приземлился на парашюте.

[ + – ] Дрон "Мерлин-ВР", сбитый в июне 2022 года

Позже эксперты разобрали российский беспилотник "Мерлин-ВР" и изучили его "начинку". Внутри не оказалось никаких гибридных технологий, лишь обычный двигатель внутреннего сгорания с пластиковой канистрой вместо топливного бака. Еще под корпусом обнаружили много иностранніх комплектующих, продажа которых запрещена международными санкциями. В частности, тепловизор с французской матрицей Lynred (Ulis) PICO1024, более качественной, чем у российских же дронов "Орлан-10", а также израильской линзой.

На "Мерлине" заметили отметку Минобороны РФ, указывающую, что беспилотник могли запустить в серийное производство. Однако спустя полгода ВСУ попался всего один такой аппарат, в отличие от "Орланов". Это говорит о том, что разработчикам либо не хватает комплектующих, либо конкретная модель не слишком востребована в российской армии.

В декабре украинские военные сбили редкий российский дрон "Форпост" стоимостью $6 млн. Он предназначен для ведения разведки, указания целей и нанесения ударов ракетами с воздуха. Это аналог израильского беспилотника Searcher Mk II, который в России выпускают по лицензии с 2012 года.