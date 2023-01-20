ЗСУ збили експериментальний російський дрон "Мерлін-ВР": у чому його особливості

За весь час війни українським військовим вдалося захопити лише два "Мерліни", що вказує на рідкість моделі.

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Увечері, 18 січня, Генеральний штаб Збройних Сил України заявив про знищення російського безпілотника "Мерлін-ВР". Видання Defence Express повідомляє, що відомо про цей літальний апарат і чим він особливий.

Російський НДІ Сучасних телекомунікаційних технологій зі Смоленська вперше представив експериментальний дрон "Мерлін-ВР" у вересні 2021 року, заявивши, що він має гібридний двигун з "малою акустичною помітністю", які в разі потреби може перейти на електричну тягу. За словами розробників, силова установка дозволяє літати близько 10 години на висоті до 5 км і підіймати корисне навантаження вагою 6,5 кг.

Жодної інформації про серійне виробництво або хоча б випробування БПЛА не повідомлялося, проте російська армія почала застосовувати його на території України. У червні 2022 року ЗСУ вперше збили експериментальний безпілотник "Мерлін-ВР". Судячи з фото, опублікованого волонтером Павлом Кащуком, дрон вразили зі стрілецької зброї, після чого він приземлився на парашуті.

[ + – ] Дрон "Мерлін-ВР", збитий у червні 2022 року

Пізніше експерти розібрали російський безпілотник "Мерлін-ВР" та вивчили його "начинку". Усередині не виявилося жодних гібридних технологій, лише звичайний двигун внутрішнього згоряння із пластиковою каністрою замість паливного бака. Ще під корпусом виявили багато іноземних деталей для комплектування, продаж яких заборонено міжнародними санкціями. Зокрема, тепловізор з французькою матрицею Lynred (Ulis) PICO1024, якіснішою, ніж у російських дронів "Орлан-10", а також ізраїльською лінзою.

На "Мерліні" помітили позначку Міноборони РФ, яка вказує на те, що безпілотник могли запустити в серійне виробництво. Однак через пів року ЗСУ попався лише один такий апарат, на відміну від "Орланів". Це говорить про те, що розробникам або не вистачає деталей, або конкретна модель не дуже популярна в російській армії.

У грудні українські військові збили рідкісний російський дрон "Форпост" вартістю $6 млн. Він призначений для ведення розвідки, вказівки цілей та завдання ударів ракетами з повітря. Це аналог ізраїльського безпілотника Searcher Mk II, який у Росії випускають за ліцензією з 2012 року.