Із Західною оптикою: волонтер показав начинку експерементального БПЛА "Мерлін-ВР" (фото)

Розробники заявляли, що БПЛА має гібридну силову установку з електричним двигуном, проте волонтери її не виявили.

Волонтер і засновник Infocar Павло Кащук показав начинку російського експериментального безпілотника "Мерлін-ВР". Фото він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"Мерлін-ВР" було представлено в РФ у вересні минулого року. Його розробляв смоленський НДІ "Сучасні телекомунікаційні технології". БПЛА призначений для розвідки.

Заявлялося, що безпілотник є гібридним, тому в процесі виконанні завдань він може перейти на електротягу, щоб стати беззвучним. Однак, як пише Павло Кащук, гібридних технологій там не виявилося або вони їх не помітили.

Водночас у безпілотнику виявили технологій Заходу та Ізраїлю. Зокрема, на ньому встановлено французький тепловізор Lynred (Ulis) PICO 1024 (1024*768) із ізраїльською оптикою. Як зазначає волонтер, це непогана оптика.

Також є покращення порівняно з "Орланом-10", де як бензобак використовується звичайна пляшка. У "Мерліні-ВР" замість нього використається повноцінна каністра.

На завершення блогер ставить питання, що означають печатки на БПЛА, можливо, почалося серійне виробництво "Мерлін-ВР". Плюс він звернувся до аудиторії, щоб вона допомогла ідентифікувати двигун.

Нагадаємо, збили "Мерлін-ВР" 16 червня. Його збили у підрозділі ППО.

Повідомлялося, що в РФ хочуть випустити бойовий робот-вертоліт, здатний нести на борту протитанкові бомби.