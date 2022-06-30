С Западной оптикой: волонтер показал начинку эксперементального БПЛА "Мерлин-ВР" (фото)

Разработчики заявляли, что БПЛА имеет гибридную силовую установку с электрическим двигателем, однако волонтеры ее не обнаружили.

Волонтер и основатель Infocar Павел Кашчук показал начинку российского экспериментального беспилотника "Мерлин-ВР". Фотографии он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

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"Мерлин-ВР" был представлен в РФ в сентябре прошлого года. Его разрабатывал смоленский НИИ "Современные телекоммуникационные технологии". БПЛА предназначен для разведки.

Заявлялось, что беспилотник гибридный, поэтому при выполнении задач он может перейти на электротягу, чтобы стать беззвучным. Однако как пишет Павел Кашчук, гибридных технологий там не обнаружилось или они их не заметили.

Вместе с тем в беспилотнике обнаружили технологий Запада и Израиля. В частности, на нем установлен французский тепловизор Lynred (Ulis) PICO 1024 (1024*768) с израильской оптикой. Как отмечает волонтер, это неплохая оптика.

Также есть улучшения по сравнению с "Орланом-10", где в качестве бензобака используется обычная бутылка. В "Мерлине-ВР" вместо него используется полноценная канистра.

В завершение блогер задается вопросом, что означают печатки на БПЛА, возможно, началось серийное производство "Мерлин-ВР". Плюс он обратился к аудитории, чтобы она помогла идентифицировать двигатель.

Напомним, сбили "Мерлин-ВР" 16 июня. Его сбили в подразделении ПВО.

Сообщалось, что в РФ хотят выпустить боевой робот-вертолет способный нести на борту противотанковые бомбы.