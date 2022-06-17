ЗСУ збили російський експериментальний безпілотник "Мерлин-ВР" (фото)

Підрозділ ППО збив дрон із гібридним двигуном, який мав забезпечити безшумну роботу під час виконання бойових завдань.

Українські військові збили експериментальний розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР", показаний громадськості лише 9 місяців тому. Про це повідомляє волонтер і блогер Павло Кащук у Фейсбуці.

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Як пише волонтер, збили безпілотник із гібридним двигуном сили протиповітряної оборони. За задумом розробників силова установка мала забезпечувати безшумну роботу БПЛА під час виконання бойових завдань.

[ + – ] Збитий Мерлін-ВР

"Вітаю українських ППО-шників зі знищенням найновішого скріпного "літака-невидимки" Мерлин-ВР. І це не жарти", — написав Кащук.

Розробкою безпілотника займався смоленський завод "Сучасних телекомунікаційних технологій". Його характеризували як унікальну розробку з гібридним двигуном. Він повинен був знизити шум дрону за збереження високої дальності польоту. Заявлені характеристики БПЛА:

час польоту — 10 годин;

висота польоту — 5 км;

корисне навантаження — 6,5 кг.

Як пише Defense Express, в РФ мало вирішуватися питання проведення випробувань, не кажучи вже про серійне виробництво та взяття на озброєнні. Використання експериментального БПЛА може говорити про дефіцит штатних засобів розвідки або неможливість їх застосування через ЗСУ. Інакше знайти пояснення причин використання експериментального дрону складно.

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