Трофейний російський КАМАЗ "Тайфун" вступив на службу української армії (фото)

Під час бою на Сумщині бійці з Холодноярської бригади захопили російський броньовик, утримавшись від розстрілу з гранатометів.

Українські військові захопили російську броньовану вантажівку "Тайфун", і поставили її на озброєння. Про це повідомляє "Наше Місто".

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Боєць 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" із позивним "Спрут" розповів виданню, як вони захопили російський КАМАЗ "Тайфун". Як пишуть автори, російська армія дуже пишається цими броньовиками. Однак під час вторгнення в Україну агресор втратив уже понад 10 "Тайфунів". Частина з них захоплена і переведена до ладу ЗСУ.

[ + – ] Нині трофейна вантажівка служить 93-й бригаді "Холодний Яр"

"Зараз цей "Тайфун" на ходу, його підбили в бою на Сумщині, в місті Охтирка. Тут броньоване скло, але є сліди від уламків. Цей "Тайфун" зупинили завдяки попаданню в пневматичні системи патрубки. Побратими хотіли розстріляти його з "Мух" (одноразовий гранатомет — Фокус), але передумали", — розповів боєць.

"Тайфун" — це універсальний броньовик підвищеної захищеності MRAP. Перебуває на озброєнні російської армії з 2015 року. Усього їх випущено близько 260 одиниць. Заявляється, що "Тайфун" здатний витримати вибух осколково-фугасного снаряда масою 8 кг. А броньована кабіна та скло здатні захистити від куль калібру 14,5 мм.

Основні характеристики "Тайфуну":

повна маса — 24 тонни

максимальна швидкість — 110 км/год

запас ходу — 700 км

витрата палива — 81 літр на 100 км

[ + – ] Захоплений броньовик

Нагадаємо, українські фахівці ремонтують трофейні Т-90А для передачі їх на службу до ЗСУ.

29 березня ЗСУ знищили КАМАЗ "Тайфун" під час боїв з агресором. Цю техніку назвали гордістю російського ОПК.