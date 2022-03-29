"Гордість російського ОПК": ЗСУ знищили російський камаз "Тайфун" (фото)

Українські військові розповіли, що зуміли зробити дітище російського ВПК "унікальним" і додали, що "зачепило трохи й інших".

Збройним силам України вдалося знищити гордість російського оборонного комплексу – камаз "Тайфун". Крім того, було ліквідовано іншу техніку росіян. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

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У відомстві розповіли, що "Тайфун" — це універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Камаз відноситься до машин класу MRAP, він захищений від мін і засідок.

"Українські воїни зробили його унікальним — такий вигляд він точно ще ніде у світі не мав. Зачепило трохи й інших", — написали в Генштабі.

[ + – ] Фото: Генштаб [ + – ] Фото: Генштаб Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Фото: Генштаб

Нагадаємо, військовий аналітик Том Купер повідомив, що дві російські армії зазнали колапсу на проміжку 300 кілометрів на схід від Києва. Українські військові зайшли в тил до ворога й атакували його позиції.

29 березня Глава Дніпропетровської ОВ Олександр Вілкул розповів, що українські військові відкинули російські війська на 40-60 км від Кривого Рогу. За його словами, армію Росії не лише зупинено, а й відкинуто назад.