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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Російська армія зазнала повного колапсу на сході від Києва, — військовий аналітик (карта)

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ситуація на фронті
Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України

Українські військові зайшли глибоко до тилу військ РФ. 2-а загальновійськова та 1-а танкова армії практично повністю знищені.

Австрійський військовий аналітик Том Купер у своєму огляді подій російсько-української війни повідомив, що дві російські армії зазнали повного колапсу на проміжку 300 км на схід від Києва.

У своєму огляді Том Купер аналізує події за минулі 48 годин, починаючи з 26-27 березня.

Вторгнення РФ в Україну — загальна ситуація на фронтах

У соціальних мережах активно обговорюють чутки про те, що РФ не вимагає більше "денацифікації України", а натомість йдеться "тільки" про нейтральний статус в обмін на членство в ЄС. Зеленський також натякнув, що Україна готова до компромісу стосовно нейтралітету. Однак на цей час цього не зробити через воєнний стан.

Також у Білорусі триває залізнична війна. Вже другий потяг зійшов із колій за три дні. На ньому була військова техніка. Проте місце події залишається невідомим.

Стан справ у повітрі

Війська РФ заявляють про знищення 4 Су-24 біля Чернігова, а також один Су-27 біля Краматорська. Як зазначає дослідник, ця заява суперечить іншій заяві Міноборони про знищення 90% авіації.

Також у РФ заявляли про збиття 19 БПЛА, що говорить про масове використання ЗСУ високоточної зброї.

Українські військові збили Су-30СМ над Ізюмом. Пілота затримали. Приблизно в цей час ВПС України втратили МіГ-29 під Києвом. Доля пілота невідома.

Автор вказує, що його "чуйка" про передачу Starstreak MANPAD говорить про те, що комплекси передали ще кілька тижнів тому. А про передачу заявили зараз через завершення навчання операторів.

Ворог на півночі отримав нове командування

У 35-у та 36-у загальновійськові армії на північний захід від Києва прибув новий командувач. Генерал-полковник Олександр Чайко із північного військового округу (Далекий Схід). Активних наступальних дій немає. Війська перегруповують.

Аналітик припускає, що, ймовірно, призначати нового командувача вже пізно. ЗСУ повністю взяли під контроль Ірпінь, а тепер активно ведуть бої за Бучу.

Вторгнення РФ — ситуація у Славутичі, Сумах, Броварах та на трасах

Російські військові покинули Славутич, але залишаються досить близько від міста.

Славутич та Чернігів на карті
Славутич та Чернігів на карті

"Може, 41 армія просто не має достатньо військ, щоб утримувати там гарнізон?" — запитує Купер.

Чернігів продовжують атакувати бомбардуваннями та артилерією. Там щодня гине понад 200 цивільних.

Київ-Суми-Бровари

27 березня Генштаб заявив про відбиття атаки 90-ї танкової дивізії на Бровари. Через це аналітик робить висновок, що підрозділи 2 армії РФ трасою Н-07 Київ-Суми поступово тануть.

бої за україну за напрямками
Траса Н-07

На трасі М-01/Е95 ще стоїть дві БТГ із 90-ї танкової дивізії. Однак якщо рухатися на схід, то стане ясно, що 2-а мотострілецька дивізія РФ "зникла". Її немає у бік Сум. Тепер їхнє місце займає українська армія.

ситуація на сумщині
Українські військові захопили багато трофейної техніки в Лук'янівці

Є ймовірність, що українці можуть вільно пересуватися між Ромнами та Конотопом.

Ромни та Конотоп
Ромни та Конотоп

Також стан 1-ї танкової армії схожий на стан 2-ї загальновійськової. Командувач 13-го танкового полку застрелився 26 березня. Армія РФ атакувала північніше від Охтирки й перестала атакувати Лебедин. Через це шлях із Сум до Полтави вільний.

ЗСУ звільнили Велику Писарівку, яка на додачу до Мезенівки та Краснопілля перебуває в тилу ворога. Так українська армія зайшла до лівого флангу 4-ї та 47-ї танкових дивізій та 27-ї мотострілецької бригади, а також у тил 2-ї мотострілецької. Всі вони намагаються атакувати Суми зі Сходу.

війна з РФ
Велика Писарівка, Мезенівка та Краснопілля знаходяться біля кордонів з РФ

Вперше з часів війни ніч із 26 на 27 березня в Сумах пройшла спокійно.

"Так, це все можна назвати "повним колапсом" двох російських армій на 300-км відрізку території на схід від Києва та до російського кордону", — резюмує Купер.

Це дозволяє ЗСУ діяти мобільніше та більшою кількістю. 2-а загальновійськова та 1-а танкова армії практично повністю знищені. Проте автор зазначає, що РФ поступово зосереджує сили на Півдні.

Ізюмський напрямок у тумані війни

Два дні тому ЗС РФ змогли витіснити 81-у бригаду ЗСУ з Ізюму, посиливши свої сили 144-ї мотострілецької дивізії залишками 1-ї танкової армії та бригадою морської піхоти. Здавалося, що армія РФ піде в наступ на Барвінкове із Кам'янки, але невідомо, що там сталося: тиша від обох сторін.

війна в Україні
Мінами позначено місця, де відбуваються бої

Можливо, 92-а бригада ЗСУ переслідувала 144-ю дивізію РФ і зірвала наступ.

На східному фронті без змін

ЗС РФ вже 5 тижнів обстрілюють Сєвєродонецьк та Рубіжне, але досягти змін ситуації не вдається. Тільки в районі Пантелеймонівки поряд із Горлівкою був прорив, який треба ліквідувати.

Водночас ЗСУ успішно відбили атаку по Вугледару.

Південь — Маріуполь стоїть, а Херсон без змін

Підрозділи кадировців та Росгвардії й далі намагаються пробитися до Азовсталі в Маріуполі. Глава Чечні Кадиров також "з'явився" в місті.

Полк "Азов" заявляє про тяжкі бої, що означає втрати по обидва боки. В Купера немає підтверджень, що ЗС РФ мають просування в місті протягом останніх двох днів.

ситуація в азовсталі
Рух військ зосереджено в бік Азовсталі

У Херсоні жодних новин немає.

"Інфільтрація українських військ у напрямку в місто настільки велика, що російська 49-а армія зараз не може розвивати наступ взагалі", — резюмує Купер.

Нагадаємо, в попередньому огляді Том Купер писав про тактику ЗСУ і те, де вирішиться результат війни.