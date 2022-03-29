Російська армія зазнала повного колапсу на сході від Києва, — військовий аналітик (карта)
Українські військові зайшли глибоко до тилу військ РФ. 2-а загальновійськова та 1-а танкова армії практично повністю знищені.
Австрійський військовий аналітик Том Купер у своєму огляді подій російсько-української війни повідомив, що дві російські армії зазнали повного колапсу на проміжку 300 км на схід від Києва.
У своєму огляді Том Купер аналізує події за минулі 48 годин, починаючи з 26-27 березня.
Вторгнення РФ в Україну — загальна ситуація на фронтах
У соціальних мережах активно обговорюють чутки про те, що РФ не вимагає більше "денацифікації України", а натомість йдеться "тільки" про нейтральний статус в обмін на членство в ЄС. Зеленський також натякнув, що Україна готова до компромісу стосовно нейтралітету. Однак на цей час цього не зробити через воєнний стан.
Також у Білорусі триває залізнична війна. Вже другий потяг зійшов із колій за три дні. На ньому була військова техніка. Проте місце події залишається невідомим.
Стан справ у повітрі
Війська РФ заявляють про знищення 4 Су-24 біля Чернігова, а також один Су-27 біля Краматорська. Як зазначає дослідник, ця заява суперечить іншій заяві Міноборони про знищення 90% авіації.
Також у РФ заявляли про збиття 19 БПЛА, що говорить про масове використання ЗСУ високоточної зброї.
Українські військові збили Су-30СМ над Ізюмом. Пілота затримали. Приблизно в цей час ВПС України втратили МіГ-29 під Києвом. Доля пілота невідома.
Автор вказує, що його "чуйка" про передачу Starstreak MANPAD говорить про те, що комплекси передали ще кілька тижнів тому. А про передачу заявили зараз через завершення навчання операторів.
Ворог на півночі отримав нове командування
У 35-у та 36-у загальновійськові армії на північний захід від Києва прибув новий командувач. Генерал-полковник Олександр Чайко із північного військового округу (Далекий Схід). Активних наступальних дій немає. Війська перегруповують.
Аналітик припускає, що, ймовірно, призначати нового командувача вже пізно. ЗСУ повністю взяли під контроль Ірпінь, а тепер активно ведуть бої за Бучу.
Вторгнення РФ — ситуація у Славутичі, Сумах, Броварах та на трасах
Російські військові покинули Славутич, але залишаються досить близько від міста.
"Може, 41 армія просто не має достатньо військ, щоб утримувати там гарнізон?" — запитує Купер.
Чернігів продовжують атакувати бомбардуваннями та артилерією. Там щодня гине понад 200 цивільних.
Київ-Суми-Бровари
27 березня Генштаб заявив про відбиття атаки 90-ї танкової дивізії на Бровари. Через це аналітик робить висновок, що підрозділи 2 армії РФ трасою Н-07 Київ-Суми поступово тануть.
На трасі М-01/Е95 ще стоїть дві БТГ із 90-ї танкової дивізії. Однак якщо рухатися на схід, то стане ясно, що 2-а мотострілецька дивізія РФ "зникла". Її немає у бік Сум. Тепер їхнє місце займає українська армія.
Є ймовірність, що українці можуть вільно пересуватися між Ромнами та Конотопом.
Також стан 1-ї танкової армії схожий на стан 2-ї загальновійськової. Командувач 13-го танкового полку застрелився 26 березня. Армія РФ атакувала північніше від Охтирки й перестала атакувати Лебедин. Через це шлях із Сум до Полтави вільний.
ЗСУ звільнили Велику Писарівку, яка на додачу до Мезенівки та Краснопілля перебуває в тилу ворога. Так українська армія зайшла до лівого флангу 4-ї та 47-ї танкових дивізій та 27-ї мотострілецької бригади, а також у тил 2-ї мотострілецької. Всі вони намагаються атакувати Суми зі Сходу.
Вперше з часів війни ніч із 26 на 27 березня в Сумах пройшла спокійно.
"Так, це все можна назвати "повним колапсом" двох російських армій на 300-км відрізку території на схід від Києва та до російського кордону", — резюмує Купер.
Це дозволяє ЗСУ діяти мобільніше та більшою кількістю. 2-а загальновійськова та 1-а танкова армії практично повністю знищені. Проте автор зазначає, що РФ поступово зосереджує сили на Півдні.
Ізюмський напрямок у тумані війни
Два дні тому ЗС РФ змогли витіснити 81-у бригаду ЗСУ з Ізюму, посиливши свої сили 144-ї мотострілецької дивізії залишками 1-ї танкової армії та бригадою морської піхоти. Здавалося, що армія РФ піде в наступ на Барвінкове із Кам'янки, але невідомо, що там сталося: тиша від обох сторін.
Можливо, 92-а бригада ЗСУ переслідувала 144-ю дивізію РФ і зірвала наступ.
На східному фронті без змін
ЗС РФ вже 5 тижнів обстрілюють Сєвєродонецьк та Рубіжне, але досягти змін ситуації не вдається. Тільки в районі Пантелеймонівки поряд із Горлівкою був прорив, який треба ліквідувати.
Водночас ЗСУ успішно відбили атаку по Вугледару.
Південь — Маріуполь стоїть, а Херсон без змін
Підрозділи кадировців та Росгвардії й далі намагаються пробитися до Азовсталі в Маріуполі. Глава Чечні Кадиров також "з'явився" в місті.
Полк "Азов" заявляє про тяжкі бої, що означає втрати по обидва боки. В Купера немає підтверджень, що ЗС РФ мають просування в місті протягом останніх двох днів.
У Херсоні жодних новин немає.
"Інфільтрація українських військ у напрямку в місто настільки велика, що російська 49-а армія зараз не може розвивати наступ взагалі", — резюмує Купер.
Нагадаємо, в попередньому огляді Том Купер писав про тактику ЗСУ і те, де вирішиться результат війни.