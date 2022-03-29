Російська армія зазнала повного колапсу на сході від Києва, — військовий аналітик (карта)

Українські військові зайшли глибоко до тилу військ РФ. 2-а загальновійськова та 1-а танкова армії практично повністю знищені.

Австрійський військовий аналітик Том Купер у своєму огляді подій російсько-української війни повідомив, що дві російські армії зазнали повного колапсу на проміжку 300 км на схід від Києва.

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У своєму огляді Том Купер аналізує події за минулі 48 годин, починаючи з 26-27 березня.

Вторгнення РФ в Україну — загальна ситуація на фронтах

У соціальних мережах активно обговорюють чутки про те, що РФ не вимагає більше "денацифікації України", а натомість йдеться "тільки" про нейтральний статус в обмін на членство в ЄС. Зеленський також натякнув, що Україна готова до компромісу стосовно нейтралітету. Однак на цей час цього не зробити через воєнний стан.

Також у Білорусі триває залізнична війна. Вже другий потяг зійшов із колій за три дні. На ньому була військова техніка. Проте місце події залишається невідомим.

Стан справ у повітрі

Війська РФ заявляють про знищення 4 Су-24 біля Чернігова, а також один Су-27 біля Краматорська. Як зазначає дослідник, ця заява суперечить іншій заяві Міноборони про знищення 90% авіації.

Також у РФ заявляли про збиття 19 БПЛА, що говорить про масове використання ЗСУ високоточної зброї.

Українські військові збили Су-30СМ над Ізюмом. Пілота затримали. Приблизно в цей час ВПС України втратили МіГ-29 під Києвом. Доля пілота невідома.

Автор вказує, що його "чуйка" про передачу Starstreak MANPAD говорить про те, що комплекси передали ще кілька тижнів тому. А про передачу заявили зараз через завершення навчання операторів.

Ворог на півночі отримав нове командування

У 35-у та 36-у загальновійськові армії на північний захід від Києва прибув новий командувач. Генерал-полковник Олександр Чайко із північного військового округу (Далекий Схід). Активних наступальних дій немає. Війська перегруповують.

Аналітик припускає, що, ймовірно, призначати нового командувача вже пізно. ЗСУ повністю взяли під контроль Ірпінь, а тепер активно ведуть бої за Бучу.

Вторгнення РФ — ситуація у Славутичі, Сумах, Броварах та на трасах

Російські військові покинули Славутич, але залишаються досить близько від міста.

[ + – ] Славутич та Чернігів на карті

"Може, 41 армія просто не має достатньо військ, щоб утримувати там гарнізон?" — запитує Купер.

Чернігів продовжують атакувати бомбардуваннями та артилерією. Там щодня гине понад 200 цивільних.

Київ-Суми-Бровари

27 березня Генштаб заявив про відбиття атаки 90-ї танкової дивізії на Бровари. Через це аналітик робить висновок, що підрозділи 2 армії РФ трасою Н-07 Київ-Суми поступово тануть.

[ + – ] Траса Н-07

На трасі М-01/Е95 ще стоїть дві БТГ із 90-ї танкової дивізії. Однак якщо рухатися на схід, то стане ясно, що 2-а мотострілецька дивізія РФ "зникла". Її немає у бік Сум. Тепер їхнє місце займає українська армія.

[ + – ] Українські військові захопили багато трофейної техніки в Лук'янівці

Є ймовірність, що українці можуть вільно пересуватися між Ромнами та Конотопом.

[ + – ] Ромни та Конотоп

Також стан 1-ї танкової армії схожий на стан 2-ї загальновійськової. Командувач 13-го танкового полку застрелився 26 березня. Армія РФ атакувала північніше від Охтирки й перестала атакувати Лебедин. Через це шлях із Сум до Полтави вільний.

ЗСУ звільнили Велику Писарівку, яка на додачу до Мезенівки та Краснопілля перебуває в тилу ворога. Так українська армія зайшла до лівого флангу 4-ї та 47-ї танкових дивізій та 27-ї мотострілецької бригади, а також у тил 2-ї мотострілецької. Всі вони намагаються атакувати Суми зі Сходу.

[ + – ] Велика Писарівка, Мезенівка та Краснопілля знаходяться біля кордонів з РФ

Вперше з часів війни ніч із 26 на 27 березня в Сумах пройшла спокійно.

"Так, це все можна назвати "повним колапсом" двох російських армій на 300-км відрізку території на схід від Києва та до російського кордону", — резюмує Купер.

Це дозволяє ЗСУ діяти мобільніше та більшою кількістю. 2-а загальновійськова та 1-а танкова армії практично повністю знищені. Проте автор зазначає, що РФ поступово зосереджує сили на Півдні.

Ізюмський напрямок у тумані війни

Два дні тому ЗС РФ змогли витіснити 81-у бригаду ЗСУ з Ізюму, посиливши свої сили 144-ї мотострілецької дивізії залишками 1-ї танкової армії та бригадою морської піхоти. Здавалося, що армія РФ піде в наступ на Барвінкове із Кам'янки, але невідомо, що там сталося: тиша від обох сторін.

[ + – ] Мінами позначено місця, де відбуваються бої

Можливо, 92-а бригада ЗСУ переслідувала 144-ю дивізію РФ і зірвала наступ.

На східному фронті без змін

ЗС РФ вже 5 тижнів обстрілюють Сєвєродонецьк та Рубіжне, але досягти змін ситуації не вдається. Тільки в районі Пантелеймонівки поряд із Горлівкою був прорив, який треба ліквідувати.

Водночас ЗСУ успішно відбили атаку по Вугледару.

Південь — Маріуполь стоїть, а Херсон без змін

Підрозділи кадировців та Росгвардії й далі намагаються пробитися до Азовсталі в Маріуполі. Глава Чечні Кадиров також "з'явився" в місті.

Полк "Азов" заявляє про тяжкі бої, що означає втрати по обидва боки. В Купера немає підтверджень, що ЗС РФ мають просування в місті протягом останніх двох днів.

[ + – ] Рух військ зосереджено в бік Азовсталі

У Херсоні жодних новин немає.

"Інфільтрація українських військ у напрямку в місто настільки велика, що російська 49-а армія зараз не може розвивати наступ взагалі", — резюмує Купер.

Нагадаємо, в попередньому огляді Том Купер писав про тактику ЗСУ і те, де вирішиться результат війни.