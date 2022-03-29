Российская армия потерпела полный коллапс на востоке от Киева, - военный аналитик (карта)

Российские войска понесли тяжелые потери и отступили. ВСУ атаковали позиции врага глубоко в тылу.

Австрийский военный аналитик Том Купер в своем обзоре событий российско-украинской войны сообщил, что две российские армии потерпели полный коллапс на промежутке 300 км на восток от Киева.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В своем обзоре Том Купер анализирует события за минувшие 48 часов, начиная с 26-27 марта.

Вторжение РФ в Украину — общая ситуация на фронтах

В социальных сетях активно обсуждают слухи о том, что РФ не требует больше "денацификации Украины", а вместо этого речь идет "только" о нейтральном статусе в обмен на членство в ЕС. Зеленский также намекнул, что Украина готова к компромиссу по нейтралитету. Однако на данный момент этого не сделать из-за военного положения.

Также в Беларуси продолжается железнодорожная война. Уже второй поезд сошел с путей за три дня. На нем была военная техника. Однако место происшествия остается неизвестным.

Положение дел в воздухе

Войска РФ заявляют об уничтожении 4 Су-24 возле Чернигова, а также одном Су-27 возле Краматорска. Как отмечает исследователь, это заявление противоречит другому заявлению Минобороны об уничтожении 90% украинской авиации.

Также в РФ заявляли о сбитии 19 БПЛА, что говорит о массовом использовании ВСУ высокоточного оружия.

Украинские военные сбили Су-30СМ над Изюмом. Пилота задержали. Примерно в это же время ВВС Украины потеряли МиГ-29 под Киевом. Судьба пилота неизвестна.

Автор указывает, что его "чуйка" о передаче Starstreak MANPAD говорит о том, что комплексы были переданы еще пару недель назад. А о передаче заявили сейчас из-за завершения обучения операторов.

Враг на севере получил новое командование

В 35-ю и 36-ю общевойсковые армии на северо-запад от Киева прибыл новый командующий. Генерал-полковник Александр Чайко прибыл из северного военного округа (Дальний Восток). Активные наступательные действия не наблюдаются. Войска перегруппировывают.

Аналитик предполагает, что вероятно, назначать нового командующего уже поздно. ВСУ полностью взяли под контроль Ирпень, а теперь активно ведут бои за Бучу.

Вторжение РФ — ситуация в Славутиче, Сумах, Броварах и трассах

Российские военные покинули Славутич, но остаются в непосредственной близости от города.

[ + – ] Славутич и Чернигов на карте

"Может, 41-я армия просто не имеет достаточно войск, чтобы удерживать там гарнизон?" — задается вопросом Купер.

Чернигов продолжают атаковать авиацией и артиллерией. Там каждый день погибает свыше 200 гражданских.

Киев-Сумы-Бровары

27 марта Генштаб заявил об отражении атаки 90-й танковой дивизии на Бровары. Из-за этого аналитик делает вывод, что подразделения 2 армии РФ по трассе Н-07 Киев-Сумы постепенно тают.

[ + – ] Трасса Н-07

На трассе М-01/Е95 еще стоит две БТГ из 90-й танковой дивизии. Однако если двигаться восточнее, то станет ясно, что 2-я мотострелковая дивизия РФ "исчезла". Ее нет в сторону Сум. Теперь их место занимает украинская армия.

[ + – ] Украинские военные захватили много трофейной техники в Лукьяновке

Есть вероятность, что украинцы могут свободно перемещаться между Ромнами и Конотопом.

[ + – ] Ромны и Конотоп

Также состояние 1-й танковой армии похоже на состояние 2-й общевойсковой. Командующий 13-го танкового полка застрелился 26 марта. Армия РФ атаковала севернее Охтырки и перестала атаковать Лебедин. Из-за этого путь из Сум до Полтавы свободен.

ВСУ освободили Великую Писаревку, которая впридачу к Мезеновке и Краснополья находится в тылу врага. Таким образом украинская армия зашла в левый фланг 4-й и 47-й танковых дивизий и 27-й мотострелковой бригады, а также в тыл 2-й мотострелковой. Все они пытаются атаковать Сумы с востока.

[ + – ] Великая Писаревка, Мезеновка и Краснополье находятся у самых границ с РФ

Впервые со времен войны ночь с 26 на 27 марта в Сумах прошла спокойно.

"Да, это все можно назвать "полным коллапсом" двух российских армий на 300-км отрезке территории на восток от Киева и к российской границе", — резюмирует Купер.

Это позволяет ВСУ действовать более мобильно и в большем количестве. Однако доказательств полного уничтожения 2-я общевойсковой и 1-я танковой армий нет. Они понесли тяжелые потери и отступили. Автор отмечает, что РФ постепенно сосредотачивает силы на юге.

Изюмское направление в тумане войны

Два дня назад ВС РФ смогли вытеснить 81-ю бригаду ВСУ из Изюма, усилив силы 144-й мотострелковой дивизии остатками 1-й танковой армии и бригадой морской пехоты. Казалось, что армия РФ пойдет в наступление на Барвинковое из Камянки, но неизвестно, что там произошло: тишина от обеих сторон.

[ + – ] Минами отмечены места, где происходят бои

Возможно, 92-я бригада ВСУ преследовала 144-й дивизию РФ и сорвала наступление.

На восточном фронте без изменений

ВС РФ уже 5 недель обстреливают Северодонецк и Рубежное, но достичь изменений ситуации не удается. Только в районе Пантелеймоновки рядом с Горловкой был прорыв, который нужно ликвидировать.

Вместе с тем ВСУ успешно отбили атаку по Угледару.

Юг — Мариуполь стоит, а Херсон без изменений

Подразделения кадыровцев и Росгвардии продолжают пытаться пробиться к Азовстали в Мариуполе. Глава Чечни Кадыров также "появился" в городе.

Полк "Азов" заявляет о тяжелых боях, что означает потери по обе стороны. У Купера нет подтверждений, что ВС РФ имеют продвижение в городе в течении последних двух дней.

[ + – ] Движение войск сосредоточено в сторону Азовстали

В Херсоне никаких новостей нет.

"Инфильтрация украинских войск по направлению в город настолько велика, что российская 49-я армия сейчас не может развивать наступление вообще", — резюмирует Купер.

Напомним, в предыдущем обзоре Том Купер писал, о тактике ВСУ и том, где решится исход войны.