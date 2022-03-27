Тактика ВСУ, реальные потери и где решается исход войны — разбор военного аналитика

По словам австрийского аналитика Тома Купера, судьба полномасштабной войны решится в треугольнике "Изюм – Угледар – Запорожье", а на харьковском направлении бойцам 92-й бригады ВСУ удалось зайти в тыл оккупантам.

Российская агрессия против украинцев становится все более бессмысленной и обреченной, а военное командование РФ изо всех сил преувеличивает потери Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в большом отчете за 25-26 марта австрийского военного аналитика Тома Купера, перевод которого в своем Facebook опубликовал издатель и украинский писатель Ростислав Семкив.

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Вторжение России — общая ситуация на фронте

В течение последних двух дней военное командование РФ изо всех сил завышает боевые потери ВСУ. Том Купер отмечает, что статистика от Генштаба украинской армии также не всегда объективна, поскольку Киев больше акцентирует внимание на отдельных фронтовых успехах.

"Боюсь, настоящие масштабы этих потерь (потери ВСУ — ред.) будет трудно воспринимать невозмутимо. Но заявления "вышестоящих органов" РФ об уничтожении 190 украинских самолетов и сбитии 36 "Байрактаров"… это больше бортов, чем Воздушные силы имели до начала войны, и больше БПЛА, чем Украина приобрела", — отметил военный аналитик.

Вторжение России — ситуация в воздухе

По данным эксперта, российская авиация ежедневно совершает около 300 боевых вылетов. ВКС РФ, вероятно, задействуют исключительно над линиями фронта, поскольку на мирной территории Украины пролеты самолетов не фиксируют. Вместе с этим, Россия не прекращает наносить ракетные удары — как минимум две ракеты были направлены в сторону львовского завода, из-за чего на предприятии возник пожар. Еще несколько "Калибров" россияне направили в Винницу — один был сбит.

Вторжение России — бои на северном направлении

Том Купер обращает внимание, что Украина рапортует об очередном военном "успехе" на Севере страны, однако доказательств этому очень мало. По словам аналитика, ВСУ активно применяют тактику "удар-отступление".

"Похоже, что украинцы освободили село Кухари и окрестности Иванкова (около 50 км северо-западнее Киева). Сообщают о тяжелых боях в Ирпене и Гостомеле, однако подробной информации пока нет. По состоянию на сегодняшнее утро (27 марта — ред.) подтверждено, что батальон "Омега" (иностранные добровольцы, среди которых многие бывшие спецназовцы из США) освободили Мощун в 15 километрах к северу от Киева. По-моему, все это лишь "отвлекает" от драматического развития событий на северо-востоке и востоке Украины", — предупредил Купер в своем отчете.

[ + – ] ВСУ освободили село Кухари и окрестности Иванкова под Киевом

Вторжение России — бои на северо-восточном направлении

Город Славутич в Киевской области, как отмечает Купер, захвачен россиянами, а сухопутная связь между местным гарнизоном и Черниговом прервана. Такие действия позволили оккупантам взять под контроль последние три дороги, которые ведут из областного центра на юг и юго-запад.

Отдельно аналитик прокомментировал информацию о том, что ВСУ пошли в наступление в районе Сум.

"Но откуда они наступают? Насколько мне известно, битва за Ахтырку в самом разгаре, и российская 1-я танковая удерживает в окружении Лебедин… Может, украинцы собрали достаточно сил для продвижения к востоку от города Ромны вдоль трассы H07? Действительно, не уверен, что там происходит, но: если украинцы так глубоко пробили южный фланг 2-й сводной армии, тогда все позиции россиян между Нежином и Сумами вот-вот посыпятся как карточный дом", — продолжил Купер в отчете.

[ + – ] ВСУ могут разбить позиции армии РФ в районе Нежина и Сум

Военный аналитик также предположил, что войска РФ на этом направлении фронта отступили, либо готовятся покидать свои позиции. Большая часть 2-й сведенной армии перегруппируется и планирует выдвигаться на юг от Харькова, а ВСУ в этот момент освобождают всю территорию между Броварами на западе, Шосткой на севере и Сумами на востоке.

После 4-5 дней ожесточенных боев за Тростянец, как отмечает Купер, украинская армия подтянула свою 93-ю ОМБр, которой удалось разбить российскую военную группировку на этом направлении. Помимо этого, подразделения ВСУ также освободили село Боромля, которое находится возле границы с Россией.

[ + – ] ВСУ освободили Тростянец и Боромлю в Сумской области

После нескольких дней паузы также активизировалась 92-я ОМБр, которая выгнала россиян из сел Малая Рогань и Ольховка в Харьковской области, после чего военнослужащие в районе областного центра уничтожили остатки двух батальонных тактических групп РФ, дислоцировавшихся в Гусаровке.

[ + – ] ВСУ освободили Ольховку и Малую Рогань под Харьковом [ + – ] ВСУ уничтожили в Гусаровке остатки двух российских БТГр

"Помните, я писал, что судьба этой войны решится в треугольнике Изюм – Угледар – Запорожье? И что российские "вышестоящие органы" уже объявили, что "после уничтожения ВСУ" они собираются отвоевать территории на Донбассе? Гусаровка всего в 15-20 км к западу от Изюма и эта "тактическая контратака" украинской 92-й ОМБр имеет значительный "оперативный вес": это прямая угроза северному флангу и даже тылу российской 144-й мотострелковой дивизии и мы даже бровью не успеем повести, еще даже волосы у врагов не встанут, как украинцы смогут запустить масштабное наступление через реку Донец и дальше на юг", — продолжил Том Купер в своем отчете.

Военный аналитик отметил, что 22-23 марта войска РФ обошли стороной Изюм и начали возводить понтонные мосты через Северский Донец. Одна из групп 59-го танкового полка России, по предварительным данным, прорвала украинскую оборону и обстреляла Каменку из тяжелой огнеметной системы "Буратино". Такие действия, по мнению Купера, позволяют россиянам взять в окружение 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ на юге Изюма. Однако, в это же время подразделения 92-й ОМБр заходит оккупантам в тыл.

"Теперь задачей войск Западного округа является оцепление украинских сил на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях. Им удалось прорвать украинскую линию обороны к югу от Донца и теперь войска "вошли в огневой контакт" от Андреевки на северо-западе до Славянска и Краматорска на юго-востоке. По моему мнению, это решающая битва всей этой войны: либо россиянам удастся прорваться еще дальше и окружить украинские силы, либо они понесут такие серьезные потери, что единственным выходом станет план Д: "держи, что можешь" — то есть глухая стратегическая оборона имеющихся территорий", — предположил Купер.

Вторжение России — бои на Донбассе

Украинские подразделения в Северодонецке окружены с трех направлений — частями 3-й мотострелковой дивизии в составе 20-й армии на западе и севере, а также пророссийскими боевиками в составе 8-й армии на востоке. Под массированными обстрелами остаются Рубежное, Лисичанск и Попасная, а военнослужащим ВСУ остается лишь ждать результаты боев в районе Изюма и Горловки.

[ + – ] Подразделения ВСУ в Северодонецке окружены с трех направлений

Купер также предположил, что подразделения ВСУ отошли от Верхнеторецкого, после чего российские войска атаковали Новобахмутовку и Пантелеймоновку. Если командующий 8-й армией РФ Михаил Мизинцев, который отвечает за бомбардировки Мариуполя, привлечет отдельные свои подразделения к серьезному бою, ему, вероятно, удастся подойти к Краматорску с юга.

[ + – ] Оккупанты атаковали Пантелеймоновку и Новобахмутовку

"Я бы не ожидал многого от такого зверя, как Мизинцев, но должен напомнить, что именно под его руководством Корпус стражей Исламской революции и асадисты в 2017 году "освободили" Алеппо — от его населения. И все же, у меня возник "профессиональный интерес" и теперь я хочу узнать, есть ли у Киева еще резервы, которыми можно было бы залатать еще и эту дыру на линии фронта", — продолжил Купер в своем отчете.

[ + – ] Оккупанты могут выйти к Краматорску, а подразделения ВСУ зашли к россиянам в тыл

Вторжение России — бои на южном направлении

В Мариуполе оккупанты используют свежую батальонную тактическую группу из состава 68-го гвардейского полка с целью прорыва в центр портового города. В районе Драмтеатра россияне хотят соединиться с подразделениями кадыровцев и Росгвардии, которые наступают со стороны Азовстали на востоке.

[ + – ] Войска РФ пытаются прорваться в центр Мариуполя к Драмтеатру

Купер обратил внимание на то, что с момента осады города войска РФ практически не наносят ни ракетные, ни артиллерийские удары по военным объектам ВСУ в Мариуполе.

"Их склады с боеприпасами и продовольствием до сих пор почти не пострадали. Страдают как раз местные: Мизинцев как сумасшедший заставляет украинский гарнизон сдаться из-за массовых убийств. Также он "освободил" Алеппо — от большей части их населения…", — продолжил аналитик.

В районе Херсона подразделения ВСУ прибегли к еще одному своему пехотному "наскоку". 7-я дивизию ВДВ РФ, которая удерживает областной центр, "порвало на куски". Купер напоминает, что ночью 25 марта украинские военнослужащие дошли до Чернобаевки.

"Если им теперь удастся инспирировать вооруженное восстание в городе — положение дел у россиян было и без того шатким. Честно, я не понимаю, почему россияне не покинут западный берег Днепра и не превратят Херсон в "крепость", — резюмировал Том Купер в своем свежем отчете о боях в Украине в течение 25-26 марта.

Ранее Фокус в своем материале рассказывал, как выживает Мариуполь в условиях блокады и массированных обстрелов.

Также сообщалось, что Украина развертывает ПЗРК Starstreak для боевого применения против авиации РФ.