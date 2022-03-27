Тактика ЗСУ, реальні втрати і де вирішується результат війни — розбір військового аналітика

За словами австрійського аналітика Тома Купера, доля повномасштабної війни вирішиться у трикутнику "Ізюм – Вугледар – Запоріжжя", а на харківському напрямку бійцям 92-ї бригади ЗСУ вдалося зайти в тил окупантам.

Російська агресія проти українців стає все більш безглуздою та приреченою, а військове командування РФ щосили перебільшує втрати Збройних сил України. Про це йдеться у великому звіті за 25-26 березня австрійського військового аналітика Тома Купера, переклад якого у Facebook опублікував видавець і український письменник Ростислав Семків.

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Вторгнення Росії — загальна ситуація на фронті

Протягом останніх двох днів військове командування РФ щосили завищує бойові втрати ЗСУ. Том Купер зазначає, що статистика від Генштабу української армії також не завжди є об'єктивною, оскільки Київ більше акцентує увагу на окремих фронтових успіхах.

"Боюсь, справжні масштаби цих втрат (втрати ЗСУ — ред.) буде важко сприймати незворушно. Але заяви "вищих органів" РФ про знищення 190 українських літаків та збитих 36 "Байрактарів"… це більше бортів, ніж Повітряні сили мали до початку війни, і більше БПЛА, аніж Україна придбала", — зазначив військовий аналітик.

Вторгнення Росії — ситуація в повітрі

За даними експерта, російська авіація щодня здійснює близько 300 бойових вильотів. ВКС РФ, ймовірно, задіють виключно на лінії фронту, оскільки на мирній території України прольоти літаків не фіксують. Водночас Росія не припиняє завдавати ракетних ударів — як мінімум дві ракети були направлені у бік львівського заводу, через що на підприємстві виникла пожежа. Ще кілька "Калібрів" росіяни направили до Вінниці – одного було збито.

Вторгнення Росії — бої на північному напрямку

Том Купер звертає увагу, що Україна рапортує про черговий військовий "успіх" на Півночі країни, проте доказів цьому дуже мало. За словами аналітика, ЗСУ активно застосовують тактику "удар-відступ".

"Схоже, що українці звільнили село Кухарі та околиці Іванкова (близько 50 км на північний захід від Києва). що батальйон "Омега" (іноземні добровольці, серед яких багато колишніх спецназівців зі США) звільнив Мощун за 15 кілометрів на північ від Києва. На мою думку, все це лише "відволікає" від драматичного розвитку подій на північному сході та сході України", — попередив Купер у своєму звіті.

[ + – ] ЗСУ звільнили село Кухарі та околиці Іванкова під Києвом

Вторгнення Росії — бої на північно-східному напрямку

Місто Славутич у Київській області, як зазначає Купер, захоплене росіянами, а сухопутний зв'язок між місцевим гарнізоном та Черніговом перервано. Такі дії дозволили окупантам взяти під контроль останні три дороги, які ведуть із обласного центру на південь та південний захід.

Окремо аналітик прокоментував інформацію про те, що ЗСУ пішли у наступ у районі Сум.

"Але звідки вони наступають? Наскільки мені відомо, битва за Охтирку в самому розпалі, і російська 1-а танкова утримує в оточенні Лебедин... Може, українці зібрали достатньо сил для просування на схід від міста Ромни вздовж траси H07? Дійсно, не впевнений, що там відбувається, але якщо українці так глибоко пробили південний фланг 2-ї зведеної армії, тоді всі позиції росіян між Ніжином і Сумами ось-ось посипляться як картковий будинок", — продовжив Купер у звіті.

[ + – ] ЗСУ можуть розбити позиції армії РФ у районі Ніжина та Сум

Військовий аналітик також припустив, що війська РФ на цьому напрямі фронту відступили або готуються залишати свої позиції. Більшість 2-ї зведеної армії перегрупується і планує висуватися на південь від Харкова, а ЗСУ у цей момент звільняють усю територію між Броварами на заході, Шосткою на півночі та Сумами на сході.

Після 4-5 днів запеклих боїв за Тростянець, як зазначає Купер, українська армія підтягла свою 93-ю ОМБр, якій вдалося розбити російське військове угруповання на цьому напрямку. Крім цього, підрозділи ЗСУ також звільнили село Боромля, яке знаходиться біля кордону з Росією.

[ + – ] ЗСУ звільнили Тростянець та Боромлю у Сумській області

Після кількох днів паузи також активізувалася 92-а ОМБр, яка вигнала росіян із сіл Мала Рогань та Вільхівка у Харківській області, після чого військовослужбовці в районі обласного центру знищили залишки двох батальйонних тактичних груп РФ, що дислокувалися у Гусарівці.

[ + – ] ЗСУ звільнили Ольховку та Малу Рогань під Харковом [ + – ] ЗСУ знищили в Гусарівці залишки двох російських БТГр

"Пам'ятаєте, я писав, що доля цієї війни вирішиться у трикутнику Ізюм – Вугледар – Запоріжжя? І що російські "вищі органи" вже оголосили, що "після знищення ЗСУ" вони збираються відвоювати території на Донбасі? Гусарівка всього в 15-20 км до на захід від Ізюму і ця "тактична контратака" української 92-ї ОМБр має значну "оперативну вагу": це пряма загроза північному флангу і навіть тилу російської 144-ї мотострілецької дивізії і ми навіть бровою не встигнемо повести, ще навіть волосся у ворогів не встане, як українці зможуть запустити масштабний наступ через річку Донець і далі на південь", — продовжив Том Купер у своєму звіті.

Військовий аналітик зазначив, що 22-23 березня війська РФ обійшли стороною Ізюм і почали зводити понтонні мости через Сіверський Донець. Одна з груп 59-го танкового полку Росії, за попередніми даними, прорвала українську оборону та обстріляла Кам'янку із важкої вогнеметної системи "Буратіно". Такі дії, на думку Купера, дозволяють росіянам взяти в оточення 81-у окрему аеромобільну бригаду ЗСУ на півдні Ізюму. Проте, у цей час підрозділи 92-й ОМБр заходить окупантам в тил.

"Тепер завданням військ Західного округу є оточення українських сил на лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях. Їм вдалося прорвати українську лінію оборони на південь від Дінця і тепер війська "увійшли до вогневого контакту" від Андріївки на північному заході до Слов'янська та Краматорська.На мою думку, це вирішальна битва всієї цієї війни: або росіянам вдасться прорватися ще далі і оточити українські сили, або вони зазнають таких серйозних втрат, що єдиним виходом стане план Д: "тримай, що можеш" — тобто глуха стратегічна оборона наявних територій", — припустив Купер.

Вторгнення Росії — бої на Донбасі

Українські підрозділи у Сєвєродонецьку оточені з трьох напрямків — частинами 3-ї мотострілецької дивізії у складі 20-ї армії на заході та півночі, а також проросійськими бойовиками у складі 8-ї армії на сході. Під масованими обстрілами залишаються Рубіжне, Лисичанськ та Попасна, а військовослужбовцям ЗСУ залишається лише чекати на результати боїв у районі Ізюму та Горлівки.

[ + – ] Підрозділи ЗСУ у Сєверодонецьку оточені з трьох напрямків

Купер також припустив, що підрозділи ЗСУ відійшли від Верхнеторецького, після чого російські війська атакували Новобахмутівку та Пантелеймонівку. Якщо командувач 8-ї армії РФ Михайло Мізинцев, який відповідає за бомбардування Маріуполя, залучить окремі свої підрозділи до серйозного бою, йому, ймовірно, вдасться підійти до Краматорська з півдня.

[ + – ] Окупанти атакували Пантелеймонівку та Новобахмутівку

"Я б не чекав багато чого від такого звіра, як Мізинцев, але маю нагадати, що саме під його керівництвом Корпус вартових Ісламської революції та асадисти у 2017 році "звільнили" Алеппо — від його населення. І все ж таки, у мене виник "професійний інтерес" "І тепер я хочу дізнатися, чи є у Києва ще резерви, якими можна було б залатати ще й цю дірку на лінії фронту", — продовжив Купер у своєму звіті.

[ + – ] Окупанти можуть вийти до Краматорська, а підрозділи ЗСУ зайшли до росіян у тил.

Вторгнення Росії — бої на південному напрямку

У Маріуполі окупанти використовують свіжу батальйонну тактичну групу зі складу 68-го гвардійського полку з метою прориву до центру портового міста. У районі Драмтеатру росіяни хочуть з'єднатися з підрозділами кадировців та Росгвардії, що наступають з боку Азовсталі на сході.

[ + – ] Війська РФ намагаються прорватися до Маріуполя до Драмтеатру

Купер звернув увагу на те, що з моменту облоги міста війська РФ практично не завдають ні ракетних, ні артилерійських ударів по військових об'єктах ЗСУ в Маріуполі.

"Їхні склади з боєприпасами та продовольством досі майже не постраждали. Страждають саме місцеві: Мізинців як божевільний змушує український гарнізон здатися через масові вбивства. Також він "звільнив" Алеппо — від більшої частини їхнього населення…", — продовжив аналітик .

У районі Херсона підрозділи ЗСУ вдалися до ще одного свого піхотного "наскоку". 7-ю дивізію ВДВ РФ, яка утримує обласний центр, "порвало на шматки". Купер нагадує, що вночі 25 березня українські військовослужбовці дійшли Чорнобаївки.

"Якщо їм тепер вдасться інспірувати збройне повстання в місті — стан справ у росіян був і без того хиткий. Чесно, я не розумію, чому росіяни не покинуть західний берег Дніпра і не перетворять Херсон на "фортецю", — резюмував Том Купер у своєму свіжому. звіт про бої в Україні протягом 25-26 березня.

Раніше Фокус у своєму матеріалі розповідав, як виживає Маріуполь в умовах блокади та масованих обстрілів.

Також повідомлялося, що Україна розгортає ПЗРК Starstreak для бойового застосування проти авіації РФ.