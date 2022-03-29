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Военный Фокус Российско-украинская война

"Гордость российского ОПК": ВСУ уничтожили российский камаз "Тайфун" (фото)

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Камаз "Тайфун"
Фото: Генштаб ВСУ | Российский камаз "Тайфун"

Украинские военные рассказали, что сумели сделать детище российского ВПК "уникальным" и добавили, что "задело немного и других".

Вооруженным силам Украины удалось уничтожить гордость российского оборонного комплекса — камаз "Тайфун". Кроме того, была ликвидирована другая техника россиян. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook

В ведомстве рассказали, что "Тайфун" — это универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Камаз относиться к машинам класса MRAP, он защищенный от мин и засад.

"Украинские воины сделали его уникальным – так он точно еще нигде в мире не выглядел. Задело немного и других", — написали в Генштабе.

военная техника РФ
Фото: Генштаб
военная техника РФ
Фото: Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
военная техника РФ
Фото: Генштаб
военная техника РФ
военная техника РФ
военная техника РФ

Напомним, военный аналитик Том Купер сообщил, что две российские армии потерпели коллапс на промежутке 300 километров на восток от Киева. Украинские военные зашли в тыл к врагу и атаковали его позиции.

29 марта Глава Днепропетровской ОВА Александр Вилкул рассказал, что украинские военные отбросили российские войска на 40-60 км от Кривого Рога. По его словам, армия России не только остановлена, но и отброшена назад.