"Гордость российского ОПК": ВСУ уничтожили российский камаз "Тайфун" (фото)
Украинские военные рассказали, что сумели сделать детище российского ВПК "уникальным" и добавили, что "задело немного и других".
Вооруженным силам Украины удалось уничтожить гордость российского оборонного комплекса — камаз "Тайфун". Кроме того, была ликвидирована другая техника россиян. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook
В ведомстве рассказали, что "Тайфун" — это универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Камаз относиться к машинам класса MRAP, он защищенный от мин и засад.
"Украинские воины сделали его уникальным – так он точно еще нигде в мире не выглядел. Задело немного и других", — написали в Генштабе.
Напомним, военный аналитик Том Купер сообщил, что две российские армии потерпели коллапс на промежутке 300 километров на восток от Киева. Украинские военные зашли в тыл к врагу и атаковали его позиции.
29 марта Глава Днепропетровской ОВА Александр Вилкул рассказал, что украинские военные отбросили российские войска на 40-60 км от Кривого Рога. По его словам, армия России не только остановлена, но и отброшена назад.