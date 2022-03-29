"Гордость российского ОПК": ВСУ уничтожили российский камаз "Тайфун" (фото)

Украинские военные рассказали, что сумели сделать детище российского ВПК "уникальным" и добавили, что "задело немного и других".

Вооруженным силам Украины удалось уничтожить гордость российского оборонного комплекса — камаз "Тайфун". Кроме того, была ликвидирована другая техника россиян. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook

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В ведомстве рассказали, что "Тайфун" — это универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Камаз относиться к машинам класса MRAP, он защищенный от мин и засад.

"Украинские воины сделали его уникальным – так он точно еще нигде в мире не выглядел. Задело немного и других", — написали в Генштабе.

[ + – ] Фото: Генштаб [ + – ] Фото: Генштаб Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Фото: Генштаб

Напомним, военный аналитик Том Купер сообщил, что две российские армии потерпели коллапс на промежутке 300 километров на восток от Киева. Украинские военные зашли в тыл к врагу и атаковали его позиции.

29 марта Глава Днепропетровской ОВА Александр Вилкул рассказал, что украинские военные отбросили российские войска на 40-60 км от Кривого Рога. По его словам, армия России не только остановлена, но и отброшена назад.