Трофейный российский КамАЗ "Тайфун" поступил на службу украинской армии (фото)

В ходе боя на Сумщине бойцы из Холодноярской бригады захватили российский броневик, воздержавшись от его расстрела из гранатометов.

Украинские военные захватили российский бронированный грузовик "Тайфун", и поставили его на вооружение. Об этом сообщает "Наше Місто".

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Боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с позывным "Спрут" рассказал изданию, как они захватили российский КамАЗ "Тайфун". Как пишут авторы, российская армия очень гордиться этими броневиками. Однако в ходе вторжения в Украину агрессор потерял уже свыше 10 "Тайфунов". Часть из них захвачена и переведена в строй ВСУ.

[ + – ] Ныне трофейный грузовик служит 93-й бригаде "Холодный Яр"

"Сейчас этот "Тайфун" на ходу, был подбит в бою на Сумщине, в городе Охтырка. Тут бронированное стекло, но есть следы от осколков. Этот "Тайфун" остановили благодаря попаданию в пневматические системы патрубки. Побратимы хотели расстрелять его из "Мух" (одноразовый гранатомет, — Фокус), но передумали", — рассказал боец.

"Тайфун" — это универсальный броневик повышенной защищенности MRAP. Состоит на вооружении российской армии с 2015 года. Всего их выпущено около 260 единиц. Заявляется что "Тайфун" способен выдержать взрыв осколочно-фугасного снаряда массой в 8 кг. А бронированная кабина и стекло способны защитить от пуль калибра 14,5-мм.

Основные характеристики "Тайфуна":

полная масса — 24 тонны

максимальная скорость — 110 км/ч

запас хода — 700 км

расход топлива — 81 литр на 100 км.

[ + – ] Захваченный броневик

Напомним, украинские специалисты ремонтируют трофейные Т-90А для передачи их на службу в ВСУ.

29 марта ВСУ уничтожили КамАЗ "Тайфун" в ходе боев с агрессором. Это технику назвали гордостью российского ВПК.