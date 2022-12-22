ВСУ сбили редкий российский дрон "Форпост" за $6 млн: чем он угрожают украинцам

Многофункциональные БПЛА ведут разведку, указывают цели и наносят удары с помощью ракет.

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За прошедшие сутки, 21 декабря, украинские военные сбили три российских беспилотника типа "Форпост" и "Ланцет-3". Об этом пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила в Facebook.

По информации ВСУ, стоимость одного дрона "Форпост", именуемого также "Иноходцем", составляет около $6 млн. Это российская версия израильского беспилотника Searcher Mk II, которую Уральский завод гражданской авиации собирает с 2012 года в городе Екатеринбург по официальной лицензии. Сначала россияне изготавливали только разведывательные модели "Форпост-Р", а затем запустили производство разведывательно-ударной версии "Форпост-РУ", последнюю впервые показали в 2021 году. Конструкторы вооружили дрон двумя небольшими ракетами, способными уничтожать одиночные наземные цели, такие как боевая техника и комплексы ПВО.

Как писали "Вести", в 2019 году инженеры на заводе в Екатеринбурге модернизировали беспилотник и установили более мощные российские двигатели АПД-85. Скорость несколько увеличилась по сравнению с Searcher Mk II на базе немецких Limbach L550, но вместе с ней выросла и масса, из-за чего максимальная высота полета снизилась на 1 км. Вдобавок, россияне установили защищенную систему связи, увеличив дальность действия

Россияне утверждают, что ВС РФ используют "Форпост" для поиска техники и позиций ВСУ. После обнаружения целей БПЛА может подсветить их лазером для наведения артиллерии или самостоятельно запустить ракеты. Дрон оснащен мощной камерой и тепловизором, которые замечают объекты с 8 км.

Характеристики дрона "Форпост" (после модификации):

Длина: 6 м

Размах крыла: 9,1 м

Максимальная взлетная масса: 500 кг

Вес полезной нагрузки: до 100 кг

Крейсерская скорость: до 180 км/ч

Продолжительность полета: до 18 ч

Максимальная высота: 5 км

Радиус действия связи: 450 км

ВС РФ используют дроны-камикадзе "Ланцет-3" для нанесения массиованных ударов по Украине. Оккупанты применяют их в паре с разведывательными "Орлан-10", чтобы уничтожать зенитно-ракетные комплексы ВСУ, образуя брешь в системе ПВО для самолетов или ракет.

[ + – ] Российский дрон-камикадзе "Ланцет-3" Фото: Ростех

Барражирующий боеприпас с X-образными крыльями выпускает предприятие Zala Aero из концерна "Калашников", модель впервые представили в 2019 году. Эксперты предполагают, что беспилотники собирают преимущественно из китайских комплектующих. Разработчики утверждают, что "Ланцет-3" может горизонтально летать со скоростью 110 км/ч и пикировать на цели со скоростью 300 км/ч, взрывая пятикилограммовую осколочно-фугасную боеголовку при столкновении.

Характеристики "Ланцет-3"

Вес: 12 кг

Скорость: 80-110 км/ч

Максимальное время полета: 1 ч

Радиус действия: 40 км

Силовая установка: электродвигатель

Система наведения: комбинированная оптико-электронная и координатная

Накануне ВСУ уничтожили редкие российские дроны "Орион", помешав атаковать цели в Херсоне и Николаеве. Украинские военные сумели сбить БПЛА с помощью средств ПВО.