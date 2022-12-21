ВСУ уничтожили редкий дрон ВС России "Орион": что известно (видео)

На юге страны ВСУ сбили два российских БПЛА, которые могли атаковать цели в Херсоне и Николаеве.

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Воздушное командование "Юг" сообщило на своей официальной странице в Facebook о том, что на днях были сбиты беспилотники, которые ВС РФ применяет довольно редко. Военные также поделились видео.

Согласно сообщению Воздушного командования "Юг" ВСУ, при помощи средств противовоздушной обороны украинским военным удалось "приземлить" два боевых БПЛА, выпущенных противником. Инцидент произошел 20 декабря 2022 года днем.

Оба дрона были потом обнаружены на земле. В командовании также уточнили, что это были ударно-разведывательный дрон "Орион", который должен был атаковать цели в Херсонской области, и беспилотник оперативно-тактического назначения, который летел в сторону Николаевской области (название аппарата не сообщается, — прим. ред.).

На видео показана работа зенитного ракетного подразделения, которое сбивает один из вышеперечисленных российских беспилотников.

Дрон "Орион": технические характеристики

Известно, что в документации ВС РФ ударный БПЛА "Орион" еще обозначается как "Иноходец". Согласно открытым данным, его взлетная масса составляет 1000 кг, полезная нагрузка, которую он может нести, — 200 кг. По заявлению российских инженеров, дрон способен провести в воздухе целые сутки, при этом дальность его полета достигает 250 км, а высота — более 7 км. Скорость, которую он развивает, варьируется от 120 до 200 км/ч.

Фокус сообщал ранее о том, что в медиапространстве РФ опять разгоняется информация о якобы скором выпуске в промышленных масштабах БПЛА с технологией стелс — "Охотник". Беспилотник впервые показали в 2019 году, заявив, что производство вот-вот запустят, но потом, когда Россия вторглась в Украину и попала под санкции, выпуск отложили до 2023-2024 годов.