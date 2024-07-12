РФ сконцентрировалась на Песчаном в районе Купянска: что происходит на фронте (карта)
Российские военные пытаются давить ниже в районе Новоселовского на Луганщине, однако украинские бойцы наносят потери врагу, поэтому тот пытается двигаться через Песчаное на Харьковщине, рассказал офицер ВСУ "Алекс".
Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на Купянском направлении. В частности, враг пытается развивать успех в районе Песчаного Харьковской области. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале 12 июля.
"На Купянском направлении пид*ры пытаются развивать успех в районе Песчаного, к сожалению, имеют продвижение за последние недели", — сказал офицер ВСУ "Алекс".
По его словам, российские оккупанты также пытаются давить ниже в районе Новоселовского Луганской области. Однако десантники из 77-й отдельной аэромобильной бригады "дают крепко по зубам" противнику. В результате в полях уже было уничтожено много российской бронетехники.
"В общем них*ра там у них (оккупантов, — ред.) не получается, вот и пробуют обходить через Песчаное", — отметил "Алекс".
Ситуация на Купянском направлении: данные Генштаба ВСУ
В Генштабе ВСУ рассказали, что в течение 11 июля на Купянском направлении произошло семь боевых столкновений. Украинские военные отражали вражеские атаки в районах Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестового в Донецкой области.
Напомним, 11 июля глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что ВС РФ хотят выйти к левому берегу реки Оскол. По его словам, враг давит с трех направлений.
В тот же день лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что в районе Боровой на Харьковщине ВС РФ перестали проводить масштабные штурмовые действия. Несмотря на это, оккупанты продолжают атаковать населенный пункт КАБами.