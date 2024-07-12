РФ сконцентрувалася на Піщаному в районі Купʼянська: що відбувається на фронті (карта)

Російські військові намагаються тиснути нижче в районі Новоселівського на Луганщині, проте українські бійці завдають втрат ворогу, тому той намагається рухатися через Піщане на Харківщині, розповів офіцер ЗСУ "Алекс".

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Збройні сили Російської Федерації просунулися на Купʼянському напрямку. Зокрема, ворог намагається розвивати успіх у районі Піщаного Харківської області. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі 12 липня.

"На Купʼянському напрямку під*ри намагаються розвивати успіх в районі Піщаного, на жаль, мають просування за останні тижні", — сказав офіцер ЗСУ "Алекс".

За його словами, російські окупанти також намагаються тиснути нижче в районі Новоселівського Луганської області. Проте десантники із 77-ї окремої аеромобільної бригади "дають кріпко по зубах" противнику. В результаті в полях вже було знищено багато російської бронетехніки.

Ситуація на Купʼянському напрямку

"Загалом ніх*ра там в них (окупантів, — ред.) не виходить, от і пробують обходити через Піщане", — наголосив "Алекс".

Ситуація на Купʼянському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом 11 липня на Купʼянському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Українські військові відбивали ворожі атаки в районах Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового в Донецькій області.

Нагадаємо, 11 липня голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що ЗС РФ хочуть вийти до лівого берега річки Оскіл. За його словами, ворог тисне з трьох напрямків.

Того ж дня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що в районі Борової на Харківщині ЗС РФ перестали проводити масштабні штурмові дії. Попри це, окупанти продовжують атакувати населений пункт КАБами.