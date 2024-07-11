Масштабних штурмів не проводять: офіцер розповів про тактику ЗС РФ під Боровою (карта)

У районі Борової на Харківщині спостерігається відносне затишшя. Проте російські окупанти не припиняють завдавати ударів по самому населеному пункті, розповів офіцер ЗСУ "Алекс".

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Збройні сили Російської Федерації перестали проводити масштабні штурмові дії в районі Борової Харківської області. Попри це ворог продовжує атакувати село КАБами. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі.

"Під Боровою під*ри обср*лись і затихли, масштабних штурмових дій вже не проводять, відносне затишшя, але продовжують по Боровій лупити КАБами", — сказав офіцер "Алекс".

Ситуація у районі Борової

За його словами, тактика російських військових — кидати КАБи, "а там куди попаде". В разі влучання в будинок ворог закидає відео з підписом: "Уничтожили командный пункт противника", хоча й навіть не цілилися туди. "Алекс" додав, що завдяки такій тактиці ЗС РФ є велика ймовірність, що КАБи влучать в рандомний будинок.

Нагадаємо, 11 липня майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, Максим Жорін розповів, що українські військові зірвали плани російських окупантів у районі Борової на Харківщині. Зокрема, росіяни хотіли здійснити прорив та просунутися вперед, проте не змогли захопити навіть метр землі.

5 липня речник 3-ї ОШБр Олександр Бородін повідомив, що Збройні сили Російської Федерації тиснули біля села Борова Харківської області. Він наголосив, що противник застосовував піхотні штурми та щодня понад півтора місяця використовував хімічну зброю.