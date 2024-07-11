Масштабных штурмов не проводят: офицер рассказал о тактике ВС РФ под Боровой (карта)

В районе Боровой на Харьковщине наблюдается относительное затишье. Однако российские оккупанты не прекращают наносить удары по самому населенному пункту, рассказал офицер ВСУ "Алекс".

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Вооруженные силы Российской Федерации перестали проводить масштабные штурмовые действия в районе Боровой Харьковской области. Несмотря на это, враг продолжает атаковать село КАБами. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале.

"Под Боровой пид*ры обоср*лись и затихли, масштабных штурмовых действий уже не проводят, относительное затишье, но продолжают по Боровой лупить КАБами", — сказал офицер "Алекс".

Ситуация в районе Боровой

По его словам, тактика российских военных — бросать КАБы, "а там куда попадет". В случае попадания в дом враг забрасывает видео с подписью: "Уничтожили командный пункт противника", хотя и даже не целились туда. "Алекс" добавил, что благодаря такой тактике ВС РФ есть большая вероятность, что КАБы попадут в рандомный дом.

Напомним, 11 июля майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, Максим Жорин рассказал, что украинские военные сорвали планы российских оккупантов в районе Боровой на Харьковщине. В частности, россияне хотели осуществить прорыв и продвинуться вперед, однако не смогли захватить даже метр земли.

5 июля представитель 3-й ОШБр Александр Бородин сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации давили возле села Боровая Харьковской области. Он отметил, что противник применял пехотные штурмы и ежедневно более полутора месяцев использовал химическое оружие.