За кулисами шпионского мифа: как Шон Коннери воплотил лучший образ агента 007 (видео)

В творчестве легендарного Шона Коннери именно образ 007 до сих пор считается одним из лучших воплощений шпиона на экране, как полагают критики и зрители. Со временем легенда и мифология секретного агента менялись — как из-за текущей политической обстановки, так и из-за превращения фильмов в блокбастеры. "Фокус" расскажет в день памяти шотландского актера, почему больше никому из предыдущих и будущих исполнителей роли агента 007 не удастся превзойти ту "планку", которую установила легенда мирового кинематографа.

Биография Шона Коннери в полной мере отражает дух той эпохи, в которой будущему агенту 007 пришлось пройти путь к этой знаковой роли. Однако исходные условия для этого были неутешительными — семья из рабочего класса, служба в Королевском флоте, бодибилдинг и работа манекенщиком. За 31 год жизни до ключевого момента он успел лишь сделать первые шаги, как тут ему выпал "золотой билет" в большое кино.

Когда встал вопрос об экранизации произведений Яна Флеминга, именно шотландец, по мнению создателей франшизы, стал идеальным кандидатом. Благодаря высокому уровню мастерства и работе на съёмочной площадке Коннери успел сняться в пяти официальных фильмах — "Доктор Ноу" (1962), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Пулевая молния" (1965) и "Ты живёшь только дважды" (1967), а также в одной неофициальной — "Бриллианты навсегда" (1971).

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Актёр справился со своей ролью на "отлично", воплотив все политические реалии того времени — послевоенная Великобритания, Суэцкий кризис, начало Холодной войны против СССР и страх перед ядерным кризисом. Создатели "Бондианы" прекрасно понимали, что шотландский актёр покажет на экране знакомые образы зрителям того времени.

После ряда успешных работ сам Коннери понял, что вполне мог стать или стал заложником образа мачо, крутого парня, бабника и интригана-картежника. Многие зрители и кинокритики убеждены, что шотландец навсегда остался Джеймсом Бондом в глазах кинофанатов.

Но позвольте нам не согласиться — на самом деле шотландский актёр с блеском сумел сбросить маску агента 007 и завоевать признание благодаря другим своим работам. Ряд успешных проектов, таких как "Убийство в Восточном экспрессе" (1974), "Имя розы" (1986), "Неприкасаемые" (1987), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989) позволили зрителям по-новому взглянуть на творчество Коннери.

Но возникает простой вопрос: что же такого воплотил на экране шотландец, чего не удалось и не удастся больше никогда повторить всем его преемникам? Об этом — в следующей части текста.

Образ Бонда и скрытый смысл: как Коннери был и стал лицом "Бондианы"

Коннери в своей работе фактически заложил все задатки того, чем киноманы восхищаются в Бонидане уже пятое десятилетие подряд. Именно шотландский актёр привнес в шпионскую историю свою харизму и физическую форму, благодаря чему его персонаж стал сильнее, хитрее, изобретательнее и менее "книжным", чем его описывал Ян Флеминг.

Кроме того, актёр показал, что он сам и его образ Бонда — это чистый продукт своего времени. Агент 007 — это свидетель эпохи с аристократическим блеском и шиком, представляющий страну после тяжёлых военных лет, а Британия стала свидетелем конца своей империи и порядков, которые начали рушиться на фоне развернувшейся борьбы различных народов за свои права.

Еще один аспект, о котором часто упоминают не в том контексте, — это напарницы и любовницы агента на службе Его Величества. Образы женщин в фильмах с Коннери ещё тогда показывали женщин, отстаивающих свои права — от профессиональной независимости, эмансипации и борьбы за права до выполнения опасных миссий, вербовки и агентурной игры. Современный взгляд, конечно, справедливо сочтёт некоторые реплики, действия и намеки из первых работ "Бондианы" удивительно сексистскими.

Но воплощение Бонда в исполнении Коннера — это то наследие, которое ещё тогда заложили создатели и великий шотландец: политическая повестка дня, глобальные угрозы, преодоление кризисных ситуаций и воплощение на экране канонического реквизита (от локаций и "Астон Мартина" до пистолета Walter PPK). Все последующие воплощения образа 007 в исполнении Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга только подтверждают эту истину, а новому актёру, который станет седьмым Бондом на экране, предстоит продолжить эту линию.

В связи с этим стоит подчеркнуть особую роль сэра Шона Коннери, который определил направление развития всей "Бондианы", продолжающей собирать огромные кассовые сборы и ставшей третьей по успешности франшизой в истории кино. Поэтому рекомендуем пересмотреть все работы великого шотландца в роли агента 007, ведь чем дальше от времени съемок, тем с большим багажом знаний можно понять контекст, а также провести время за просмотром замечательных киноработ в исполнении культового актера.