Российский фрегат с ракетами "Циркон" взял курс на Атлантику: что задумала РФ

Пока внимание всего мира приковано к войне в Украине, Россия вывела в Атлантический океан фрегат с гиперзвуковыми "Цирконами" — впереди у корабля несколько месяцев плавания вдали от родных берегов.

Российский фрегат "Адмирал Головко", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", покинул главную базу Северного флота РФ в Североморске и взял курс на Атлантический океан. По заявлению российского военного командования, в ближайшие месяцы экипаж будет выполнять задачи в различных районах Мирового океана. Среди заявленных целей похода — демонстрация военно-морского присутствия России в стратегически важных районах.

О выходе корабля в море 2 ноября сообщило российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ.

По данным российской стороны, в течение следующих нескольких месяцев корабль "Адмирал Головко" будет действовать в различных районах Мирового океана. Основными задачами плавания являются демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия России в оперативно важных районах отдаленной океанской зоны. Других конкретных пунктов маршрута или задач экипажа в обнародованном сообщении не указано.

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Командир фрегата, капитан первого ранга Андрей Славин, заверил, что экипаж подготовлен к выполнению поставленных задач.

"Экипаж полностью готов к выполнению поставленной задачи, корабль прошел полный курс подготовки и готов к выполнению задач в отдаленной морской зоне", — заявил он.

Перед выходом корабля из главной базы Северного флота на его борту прошел торжественный митинг. Моряков напутствовал заместитель командира соединения ракетных кораблей капитан первого ранга Максим Емельяненко.

Чем вооружен "Адмирал Головко"

"Адмирал Головко" — один из новейших российских фрегатов проекта 22350. Это многоцелевые фрегаты, предназначенные для действий в морских и океанских зонах. Они могут использоваться для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, поражения наземных целей, а также для противовоздушной и противолодочной обороны.

Корабль "Адмирал Головко" вошёл в состав Военно-морского флота РФ 25 декабря 2023 года.

Он оснащен высокоточным ракетным оружием большой дальности, в частности гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Циркон". Россия заявляет, что эти ракеты способны развивать гиперзвуковую скорость и предназначены для поражения морских и других целей. Кроме того, российская сторона также заявляла об оснащении кораблей этого проекта ракетными комплексами "Калибр" и "Оникс".

Как фрегат использовался раньше

"Адмирал Головко" не впервые отправляется в длительный поход. Во время прошлого дальнего похода, начавшегося 2 ноября 2024 года, фрегат вместе с российским танкером "Вязьма" действовал в различных районах Атлантического океана и Средиземного моря. В частности, экипаж принимал участие в российско-египетских военно-морских учениях "Мост дружбы — 2025". По сообщениям российской стороны, во время этих маневров фрегат "Адмирал Головко" вместе с кораблём "Адмирал флота Советского Союза Горшков" применил гиперзвуковое оружие по морской цели в Средиземном море.

В целом в ходе того похода фрегат преодолел более 32 тысяч морских миль. 6 мая 2025 года он вернулся в Североморск. Таким образом, нынешний выход в море — не первый дальний поход корабля.

На данный момент российская сторона не сообщала о конкретных районах, в которых фрегат будет выполнять задачи в ходе нового плавания, или о возможных учениях с его участием.

Напомним, в ночь на 11 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по российскому заводу "Волгоградпромпроект", для поражения которого, по данным Fire Point, была использована дальнобойная ракета FP-5 "Фламинго". Предприятие производило компонент твёрдого ракетного топлива, необходимый для изготовления вооружения, в частности ракет "Искандер" и гиперзвуковых "Цирконов".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в воскресенье, 25 октября, украинские силы нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по заводу "Энергия" в российском Ельце Липецкой области, где производят батареи для "Искандеров" и "Цирконов".