Производит топливо для "Цирконов": почему целью FP-5 "Фламинго" стал завод в Волгограде, — СМИ

В ночь на 11 сентября Силы обороны Украины нанесли серию дальнобойных ударов по российским предприятиям, в том числе по малоизвестному заводу "Волгоградпромпроект" в городе Волгограде.

На этот завод "не пожалели" крылатую ракету FP-5 "Фламинго", о чём сообщили в компании Fire Point. А издание Defense Express объяснило, почему "Волгоградпромпроект" стоило поразить.

Это уникальное производство так называемого "соединения ОФС", которое входит в состав твёрдого топлива баллистических и других ракет, ускорителей и реактивных снарядов.

Химическое производство "Волгоградпромпроект" никогда не фигурировало в списке известных представителей оборонно-промышленного комплекса РФ, но оно имеет критически важное значение для ракет типа 9М723 ОТРК "Искандер" или 3М22 "Циркон".

"Волгоградпромпроект" производит катализаторы горения в твердом топливе на основе ферроцена и разрабатывает химические технологии.

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Судя по данным, доступным только из открытых судебных реестров, в 2018 году этот завод производил в год по 18 тонн "продукта ОФС" по заказу производителя твёрдого топлива "Пермский пороховой завод".

После 2022 года упоминаются пять контрактов этого пермского завода на сумму свыше 1,4 млрд рублей с "Волгоградпромпроектом".

"Если закупается только "продукт ОФС", речь идет о более чем 200 тоннах. Этого достаточно для производства, в зависимости от рецептуры, 10 000 – 20 000 тонн твёрдого топлива, которое используется во всех твёрдотопливных российских ракетах, ускорителях, а также в реактивных снарядах", — отмечают журналисты.

В настоящее время известно, что по состоянию на 2018 год, помимо "Волгоградпромпроект", этот "продукт ОФС" производился на предприятии "Силан" в Липецкой области. Но дороже и дольше. В настоящее время в публичном каталоге продукции "Силан" отсутствует "продукт ОФС".

В то же время "Волгоградпромпроект" отмечает, что по ряду наименований ключевой продукции является её единственным производителем в РФ.

Именно поэтому точечное поражение FP-5 завода "Волгоградпромпроект" нанесет удар по способности РФ производить твердое топливо, без которого невозможно производство целого ряда ключевых видов российского вооружения.

Напомним, что "Фокус" сообщал, что в ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне разразился пожар.

Напомним, что также этой ночью беспилотники атаковали российский город Саратов. После серии взрывов вспыхнули пожары на местном НПЗ и в логистическом хабе Ozon.