Российский Волгоград подвергся ракетному обстрелу: после ударов горит НПЗ "Лукойла" (видео)

В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. В сети сообщают о ракетном ударе по Волгограду.

Вероятно, ракеты поразили нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, где после "ударов" наблюдаются возгорания. Об атаке на город сообщили OSINT-аналитики со ссылкой на данные очевидцев с места событий.

Кадры ракетного удара по российскому Волгограду этой ночью

До этого, около 04:00, в Волгограде и области объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. Также в области действовало предупреждение об угрозе беспилотников, как сообщалось в местных пабликах. В аэропорту Волгограда "Росавиация" ввела план "Ковёр", предусматривающий ограничения на посадку и вылет самолётов. Россияне писали о громких звуках в Волгоградской области.

На момент публикации официального подтверждения атаки не было.

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Что известно о Волгоградском НПЗ

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, расположенное в Волгограде и принадлежащее нефтяному гиганту "Лукойл". Завод имеет годовую мощность переработки около 14–15 миллионов тонн нефти и производит автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный бензин.

Это предприятие также участвует в обеспечении потребностей российской армии и играет важную роль в нефтяной промышленности РФ.

Напомним, что также этой ночью беспилотники атаковали российский Саратов. После серии взрывов на местном НПЗ и в логистическом хабе Ozon вспыхнули пожары.

Кроме того, накануне Министерство обороны подтвердило нанесение удара по Новому Уренгою, расположенному на расстоянии 3000 км от украинской границы.