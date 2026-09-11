Летали "Лютые": в российском Саратове беспилотники нанесли удар по крупному НПЗ и хабу Ozon (фото, видео)

В ночь на 11 сентября беспилотники нанесли массированный удар по российскому городу Саратов. После серии взрывов в городе разразился сильный пожар в районе промышленной зоны.

По предварительным данным, в Саратове в очередной раз под ударом оказался крупный и один из старейших российских нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащий компании "Роснефть". Об этом сообщили OSINT-аналитики.

На кадрах из Telegram-каналов видно, как после "ударов" в Саратове разгорается сильный пожар. Как установили аналитики, изучив видео с места событий, в очередной раз подвергся атаке именно Саратовский НПЗ, который перерабатывает почти 5 миллионов тонн нефти в год.

Кадры пожара на Саратовском НПЗ после атаки дронов

На этом атака не закончилась. Спустя некоторое время мониторинговые каналы сообщили, что в Саратове зафиксирован еще один пожар на территории другого предприятия. По предположениям аналитиков, речь идет о логистическом хабе компании Ozon. В российских пабликах пишут, что на фоне атаки из хаба начали экстренную эвакуацию сотрудников.

Видео дня

Пожар на логистическом хабе Ozon в Саратове после атаки дронов

В то же время на момент публикации ни украинская сторона, ни российские власти, ни военные официально не подтверждали эту информацию. Губернатор Саратовской области РФ лишь предупреждал об угрозе, которую представляют беспилотники для региона.

По подсчетам мониторингового канала Astra, Саратовский НПЗ подвергался атакам беспилотников уже не менее 16 раз.

OSINT-каналы сообщают, что в эту ночь на Саратов, возможно, нанесли удар украинские дроны типа "Лютый".

Напомним, в ночь на 10 сентября беспилотники долетели до Республики Дагестан и атаковали крупный морской порт в Махачкале.

Кроме того, накануне дроны нанесли удар по морскому порту в российском Сочи.