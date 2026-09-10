В Сочи пожары и пострадавшие из-за атаки морских дронов: концерт пропагандистки сорвала эвакуация (видео)

Вечером 9 сентября и после полуночи в российском курортном городе Сочи Краснодарского края прогремела серия мощных взрывов. Власти сообщили о нападении беспилотных морских катеров на город, разрушениях и раненых.

Морские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в Сочи. Об этом первыми сообщили OSINT-каналы.

"Сочи прямо сейчас подвергается атаке неизвестных беспилотных катеров. Сообщают о мощных взрывах в районе порта", — писали мониторинговые группы около 22:00.

В сети появились кадры взрывов в городе. На видео слышались взрывы и видны яркие вспышки. После одного из "прилетов" в Сочи вспыхнул пожар.

Кадры взрывов и пожара в Сочи после атаки морских дронов вечером 9 сентября

Позже в Оперативном штабе Краснодарского края РФ подтвердили атаку дронов на Сочи, как сообщали российские СМИ. Там сообщили, что в результате атаки на набережной возник пожар и пострадал один человек.

Через некоторое время число раненых в Сочи возросло до 8 человек, сообщили местные власти. Сообщается о повреждениях инфраструктуры пляжа и части прилегающей набережной.

Відео дня

Кадры атаки дронов на Сочи в ночь на 10 сентября

В Сочи из-за атаки морских дронов прервали концерт пропагандистки

Кроме того, в российских Telegram-каналах сообщили, что из-за атаки дронов в Сочи пришлось экстренно прервать концерт певицы Татьяны Булановой. Людей и команду артистки пришлось эвакуировать.

Ранее артистка была внесена в базу "Миротворец" за поддержку агрессии РФ против Украины и пропаганду. Буланова после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году в течение 8 месяцев хранила молчание, а затем присоединилась к кремлевской пропагандистской программе и начала активно поддерживать войну.

Напомним, 9 сентября дроны нанесли удары по Новоуренгойскому и Пуровскому заводам, расположенным на расстоянии более 3000 километров от границы с Украиной.

Кроме того, 9 сентября украинские беспилотники поразили носитель ракет "Калибр" в Новороссийске РФ.