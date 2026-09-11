Літали "Люті": у російському Саратові безпілотники уразили великий НПЗ і хаб Ozon (фото, відео)

У ніч на 11 вересня безпілотники масовано атакували російський Саратов. Після серії вибухів у місті здійнялася сильна пожежа у районі промислової зони.

За попередньою інформацією, у Саратові під ударом вкотре опинився великий і один з найстаріших російських нафтопереробних заводів, що належить компанії "Роснєфть". Про це повідомили OSINT-аналітики.

На кадрах із Telegram-каналів видно, як після "прильотів" у Саратові здіймається сильна пожежа. Як визначили аналітики, дослідивши відео з місця подій, вкотре атакований був саме Саратовський НПЗ, який переробляє майже 5 мільйонів тонн нафти на рік.

Кадри пожежі на Саратовському НПЗ після атаки дронів

На цьому атака не завершилася. Через деякий час моніторингові канали повідомили, що у Саратові зафіксована ще одна пожежа на території іншого підприємства. За припущеннями аналітиків, йдеться про логістичний хаб компанії Ozon. У російських пабліках пишуть, що на тлі атаки з хабу почали екстрену евакуацію працівників.

Видео дня

Пожежа на логістичному хабі Ozon у Саратові після атаки дронів

Водночас на момент публікації ані українська сторона, ані російська влада чи військові офіційно цю інформацію не підтверджували. Губернатор Саратовської області РФ лише попереджав про загрозу безпілотників для регіону.

За підрахунками моніторингового каналу Astra, Саратовський НПЗ опинявся під атакою безпілотників вже не менше 16 разів.

OSINT-канали пишуть, що Саратов цієї ночі могли атакувати українські дрони типу "Лютий".

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня безпілотники долетіли до Республіки Дагестан, атакувавши великий морський порт у Махачкалі.

Також напередодні дрони уразили морський порт у російському Сочі.