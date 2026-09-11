Російський Волгоград атакували ракети: після ударів палає НПЗ "Лукойлу" (відео)

У ніч на 11 вересня у російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого у промисловій зоні здійнялася пожежа. У мережі повідомляють про ракетну атаку на Волгоград.

Ймовірно, ракети уразили нафтопереробний завод у Волгограді, де фіксується займання після "прильотів". Про атаку на місто розповіли OSINT-аналітики з посиланням на дані від очевидців з місця подій.

Кадри ракетної атаки на російський Волгоград цієї ночі

Перед цим, близько 04:00, у Волгограді та області оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Також в області діяло попередження про загрозу безпілотників, писали у місцевих пабліках. В аеропорту Волгограда "Росавіація" запровадила план "Килим", що передбачає обмеження на посадження та виліт літаків. Росіяни писали про гучні звуки у Волгоградській області.

Офіційного підтвердження атаки на момент публікації не було.

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Що відомо про Волгоградський НПЗ

Волгоградський нафтопереробний завод — одне з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії, розташоване у Волгограді та підконтрольне компанії-гіганту "Лукойл". Завод має річну потужність переробки близько 14–15 мільйонів тонн нафти і виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо та авіагас.

Це підприємство також задіяне у забезпеченні потреб російської армії, і відіграє важливу роль у нафтовій промисловості РФ.

Нагадаємо, також цієї ночі безпілотники атакували російський Саратов. Після серії вибухів здійнялися пожежі на місцевому НПЗ та логістичному хабі Ozon.

Також напередодні Міністерство оборони підтвердило удар по Новому Уренгою, розташованому на відстані 3000 км від українського кордону.