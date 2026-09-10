Міноборони підтвердило удар по Новому Уренгою: як росла географія від 600 до 3000 км (інфографіка)

Міністерство оборони України підтвердило далекобійний удар Сил спеціальних операцій по Новому Уренгою, розташованому на відстані 3000 км від українського кордону. При цьому звернули увагу на рекордні діпстрайки з 2022 по 2026 рік і на те, як українці по особливому "вивчають" географію Росії завдяки цим ударам. Як Україна нарощували глибину ударів по РФ протягом чотирьох років війни та коли стався злам й стрімке зростання?

Українці можуть вивчати географію за далекобійними ударами по РФ, ідеться у дописі Міноборони у Telegram-каналі. Відомство підтвердило атаку на газоконденсатний завод в Ямало-Ненецькому окрузі у місті Новий Уренгой. Також вказано, що рекордний удар виконали бійці Сил спеціальних операцій. У дописі є інфографіка з рекордами попередніх років російсько-української війни. Вказано дальність та населені пункти: можна дізнатись про існування міст у РФ, які досі були не відомі.

"Вчора безпілотники уразили газоконденсатні заводи в Ямало-Ненецькому окрузі", — наголошується у дописі Міноборони України.

Удари по РФ — діпстрайки у Новому Уренгої та в інших точках

На інфографіці оборонного відомства — дані про рекордні діпстрайки, дальність яких за чотири роки зросла у 4,6 раза:

Видео дня

2022 рік — 650 км, Енгельс, Саратовська область;

2023 рік — 700 км, Псков;

2024 рік — 1500 км, Салават, Республіка Башкортостан;

2025 рік — 2000 км, Антіпіно, Тюменська область;

2026 рік — 3000 км, Новий Уренгой, ЯНАО.

Удари по РФ — діпстрайки у Новому Уренгої та в інших точках 2022-2026 Фото: Міноборони України

Якщо побудувати графік з рекордами Сил оборони з 2022 по 2026 роки, то можна помітити стрімкий злет дальності у 2024 році. Міноборони не пояснило, завдяки яким засобам ураження встановлювали рекорди. У мережі можна відшукати інформацію, що влучання у місті Салават — це удар по заводу "Газпром нафтохім Салават" у Башкирії, який могли завдати існуючими на той час БпЛА "Лютий", "Бобер", "Ніндзя" або ж модифікованим А-22.

Удари по РФ — графік з діпстрайками 2022-2026 Фото: Фокус

Зазначимо, увечері 9 вересня у мережі з'явилась інформація про звуки вибухів у Новому Уренгої у Ямало-Ненецькій автономній області РФ. Місцеві жителі опублікували відео зі стовпами диму над населеним пунктом. Крім того, помітили займання на території підприємства. Губернатор ЯНАО заявив, що справді стався наліт дронів, але їх усі збили засоби ППО РФ, а уламки упали на території заводу газопереробної галузі. Тим часом українські OSINTери встановили, що ідеться про ураження Новоуренгойського заводу з підготовки конденсату до транспортування (ЗПКТ) з потужністю переробки 19 млн тонн сировини на рік. Згодом удар підтвердили Сили спеціальних операцій. Крім того, в акаунті компанії Fire Point написали, що удар завдали дроном FP-1, який здолав відстань 3300 км.

Нагадуємо, 10 вересня Генштаб ЗСУ озвучив назви кораблів, по яких вдарили в ніч на 9 вересня у Новоросійську. У мережі з'явились кадри з результатами ураження: в одного корабля знесло все устаткування на кормі.