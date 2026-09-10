Удари ЗСУ по портах РФ: у Генштабі назвали уражені кораблі

У ніч на 10 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по Махачкалінському морському торговому порту в Республіці Дагестан.

Інформацію про атаку підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними відомства, масштаби збитків ще з’ясовуються.

У Генштабі наголошують, що Махачкалінський морський торговельний порт — єдиний незамерзаючий і глибоководний порт Росії на Каспійському морі та важливий транспортно-логістичний вузол.

Він відіграє ключову роль у логістичному коридорі РФ–Іран через Каспійське море, що дозволяє обійти західні санкції.

За його допомогою здійснюються поставки військового призначення в обох напрямках: з Ірану до РФ — компоненти та ударні БПЛА типу "Шахед", а з Росії до Ірану — вибухові речовини, компоненти для безпілотників та боєприпаси.

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Поруч із портом розташована база Каспійської флотилії РФ.

"Крім того, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено ураження 9 вересня 2026 року мазутних сховищ у Новоросійську Краснодарського краю Росії, а також щонайменше трьох кораблів противника: малого морського тральщика "Железняков", фрегата "Адмірал Ессен" та великого десантного корабля проекту 11711 "Петро Моргунов".

Як уже повідомлялося раніше, "Адмірал Ессен" — фрегат дальньої морської зони проекту 11356Р (клас "Адмірал Григорович"), що входить до складу Чорноморського флоту РФ. Корабель є носієм крилатих ракет "Калібр", що російська армія запускає по Україні.

Ракетоносій "Адмірал Ессен" Фото: Головне управління розвідки МО України

"Петро Моргунов" — це російський великий десантний корабель (БДК) проекту 11711, що входить до складу Північного флоту ВМФ РФ. Він використовується для перевезення та висадки морського десанту, а також доставки військової техніки.

Десантний корабель "Петро Моргунов" Фото: Фото из открытых источников

"Железняков" — морський тральщик РФ проекту 12660 "Рубін", призначений для пошуку та знищення морських мін, а також для супроводу кораблів і суден через мінні загородження.

Тральщик "Железняков" Фото: Фото из открытых источников

Нагадаємо, Мадяр продемонстрував удари по 14 танкерам РФ та підбив підсумки операції в Азові.

Також повідомлялося, що цієї ночі російське курортне місто Сочі зазнало масованої атаки безпілотників. OSINT-канали писали про потужні вибухи в районі порту та сильну пожежу, а влада повідомила про поранених та пошкодження інфраструктури пляжу.