Удары ВСУ по портам РФ: в Генштабе назвали пораженные корабли

В ночь на 10 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по Махачкалинскому морскому торговому порту в Республике Дагестан.

Информацию об атаке подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, масштаб ущерба еще выясняется.

В Генштабе подчеркивают, что Махачкалинский морской торговый порт — единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспийском море и важный транспортно-логистический узел.

Он играет ключевую роль в логистическом коридоре РФ-Иран через Каспийское море для обхода западных санкций.

По нему осуществляются поставки военного назначения в обоих направлениях: из Ирана в РФ — компоненты и ударные БпЛА типа "Шахед", а из России в Иран — взрывчатые вещества, компоненты для беспилотников и боеприпасы.

Видео дня

Вблизи порта дислоцирована база Каспийской флотилии РФ.

"Кроме того, по результатам анализа дополнительных данных подтверждено поражение 9 сентября 2026 года мазутных хранилищ в Новороссийске Краснодарского края России, а также по меньшей мере трех кораблей противника: малого морского тральщика "Железняков", фрегата "Адмирал Эссен" и крупного десантного корабля проекта 11711 "Петр Моргунов".

Как уже сообщалось ранее, "Адмирал Эссен" — фрегат дальней морской зоны проекта 11356Р (класс "Адмирал Григорович"), входящий в состав Черноморского флота РФ. Корабль является носителем крылатых ракет "Калибр", которые российская армия запускает по Украине.

Ракетоноситель "Адмирал Эссен" Фото: Главное управление разведки МО Украины

"Петр Моргунов" — это российский большой десантный корабль (БДК) проекта 11711, входящий в состав Северного флота ВМФ РФ. Он используется для перевозки и высадки морского десанта, а также доставки военной техники.

Десантный корабль "Петр Моргунов" Фото: Фото из открытых источников

"Железняков" — морской тральщик РФ проекта 12660 "Рубин", предназначенный для поиска и уничтожения морских мин, а также для проводки кораблей и судов через минные заграждения.

Тральщик "Железняков" Фото: Фото из открытых источников

Напомним, Мадяр показал удары по 14 танкерам РФ и подвел итоги операции в Азове.

Также сообщалось, что этой ночью российский курортный город Сочи подвергся массированной атаке беспилотников. OSINT-каналы писали о мощных взрывах в районе порта и сильном пожаре, а власти сообщили о раненых и повреждениях инфраструктуры пляжа.