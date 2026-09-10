"Місиво" на кормі: з'явились наслідки влучання по кораблях "Буян-М" та "Адмірал Ессен" (фото)

В ніч на 9 вересня у Новоросійську українські діпстрайки серйозно пошкодили малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", показав супутник. На фото — корма, на якій не помітно жодного уцілілого фрагмента. Інші фотографії зафіксували пошкодження ще двох кораблів та портової інфраструктури. Які наслідки удару Сил оборони по стратегічному об'єкту РФ у Чорному морі?

Внаслідок атаки дронів на Новоросійськ справді постраждали кораблі Чорноморського флоту РФ та об'єкти у порту, ідеться у дописі Telegram-каналу Exilenova+. У каналі опублікували низку фото з наслідками ураження, які підтверджують серйозні пошкодження кораблів "Буян-М", "Адмірал Ессен" та інших. При цьому ідеться про кораблі-носії крилатих ракет "Калібр", якими стріляли по Києві тиждень тому.

У мережі з'явились шість супутникових фото та короткий опис пошкоджень. З'ясувалось, що справді влучили по кораблю "Буян-М" (носій "Калібрів" та "Оніксів"), по фрегату-ракеносію "Адмірал Ессен" (влучання по палубній надбудові), по фрегату-ракетоносію "Адмірал Макаров" (повторне влучання по надбудові). Також зазначається, що "Буян-М" — це корабель ЧФ РФ, який "не так давно відстрілявся по Києву, за що отримав по зубах" і що інші наслідки ураження ще уточнюються.

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На трьох супутникових фото Exilenova+ — три пошкоджених кораблі. На першому зображенні — корабель, корма якого перетворилась на "місиво", оскільки не помітно жодного уцілілого об'єкта на палубі. У Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно" вказано, це "Буян-М". На другому фото — пошкодження палубної надбудови на носі корабля (ймовірно, це "Адмірал Ессен").

Удар по Новоросійську — наслідки ураження "Буян-М" 9 вересня Фото: Exilenova+

Удар по Новоросійську — наслідки ураження палубної надбудови на носі корабля 9 вересня Фото: Exilenova+

На третьому зображенні колом обвели фрагмент на палубі у носовій частині: може іти мова про "Адмірал Макаров".

Удар по Новоросійську — ураження палуби корабля 9 вересня Фото: Exilenova+

Наступна група фотографій — наслідки влучань по портовій інфраструктурі Новоросійська. Бачимо, що є пошкодження будівлі у порту: винесло частину даху та фрагмент фасаду. Друге фото — чорна плями від можливої пожежі на пірсі між навантажувальними кранами. Третє фото — панорамне зображення порту, у верхньому правому куті помітно почорнілий резервуар, але обведених ділянок з ураженнями немає.

Удар по Новоросійську — що сталось в ніч на 9 вересня

Зазначимо, в ніч на 9 вересня у мережі з'явились відео з Новоросійська, на яких зафіксували звуки вибухів та спалахи у районі порту. Зранку Генштаб ЗСУ повідомив, що Україна провела повітряну атаку на військово-морську базу "Новоросійськ". Згідно з даними командування, почалась пожежа у районі кораблів ЧФ РФ та на мазутному терміналі морського порту. Крім того, OSINTери та Міноборони писали про ураження ракетоносіїв "Буян-М" та "Адмірал Ессен".

10 вересні Генштаб написав про свіжу нічну атаку на Махачкалинський морський порт у Каспійському морі та додав інформацію про підсумки удару по Новоросійську. З'ясувалось, що пошкодили три кораблі ЗС РФ — малий морський тральник "Железняков", фрегат "Адмірал Ессен" та великий десантний корабель проєкту 11711 "Петр Моргунов". "Буян-М" у звіті командування не згадувався, але там зазначається, що уражених кораблів може бути більше, ніж три.

Нагадуємо, зранку 10 вересня стало відом про наліт дронів на Махачкалу: через порт у Дагестані РФ отримує компоненти для "Шахедів", а Іран — вибухівку для безпілотників та снарядів.