"Месиво" на корме: появились последствия попадания по кораблям "Буян-М" и "Адмирал Эссен" (фото)

В ночь на 9 сентября в Новороссийске украинские дипстрайки серьезно повредили малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", показали спутниковые снимки. На фото — корма, на которой не видно ни одного уцелевшего фрагмента. Другие фотографии зафиксировали повреждения ещё двух кораблей и портовой инфраструктуры. Каковы последствия удара Сил обороны по стратегическому объекту РФ в Чёрном море?

В результате атаки дронов на Новороссийск действительно пострадали корабли Черноморского флота РФ и объекты в порту, говорится в сообщении Telegram-канала Exilenova+. В канале опубликовали ряд фотографий с последствиями удара, которые подтверждают серьезные повреждения кораблей "Буян-М", "Адмирал Эссен" и других. При этом речь идет о кораблях-носителях крылатых ракет "Калибр", из которых неделю назад обстреливали Киев.

В сети появились шесть спутниковых фотографий и краткое описание повреждений. Выяснилось, что действительно были нанесены удары по кораблю "Буян-М" (носитель ракет "Калибр" и "Оникс"), по фрегату-ракетному носителю "Адмирал Эссен" (попадание в палубную надстройку), по фрегату-ракетному носителю "Адмирал Макаров" (повторное попадание в надстройку). Также отмечается, что "Буян-М" — это корабль ЧФ РФ, который "не так давно обстрелял Киев, за что получил по зубам", и что другие последствия поражения ещё уточняются.

Видео дня

На трёх спутниковых снимках Exilenova+ — три повреждённых корабля. На первом снимке — корабль, корма которого превратилась в "месиво", поскольку на палубе не видно ни одного уцелевшего объекта. В Telegram-канале OSINT-аналитиков "КиберБорошно" указано, что это "Буян-М". На втором фото — повреждения палубной надстройки на носу корабля (вероятно, это "Адмирал Эссен").

Удар по Новороссийску — последствия поражения "Буян-М" 9 сентября Фото: Exilenova+

Удар по Новороссийску — последствия поражения палубной надстройки на носу корабля 9 сентября Фото: Exilenova+

На третьем снимке кружком обведен фрагмент на палубе в носовой части: речь может идти о "Адмирале Макарове".

Удар по Новороссийску — поражение палубы корабля 9 сентября Фото: Exilenova+

Следующая группа фотографий — последствия попаданий по портовой инфраструктуре Новороссийска. Видно, что повреждено здание в порту: снесло часть крыши и фрагмент фасада. Второе фото — чёрные пятна от возможного пожара на пирсе между погрузочными кранами. Третье фото — панорамный снимок порта, в верхнем правом углу заметен почерневший резервуар, но обведённых участков с повреждениями нет.

Удар по Новороссийску — что произошло в ночь на 9 сентября

Отметим, что в ночь на 9 сентября в сети появились видео из Новороссийска, на которых были зафиксировали звуки взрывов и вспышки в районе порта. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что Украина нанесла авиаудар по военно-морской базе "Новороссийск". Согласно данным командования, в районе кораблей ЧФ РФ и на мазутном терминале морского порта начался пожар. Кроме того, OSINT-аналитики и Минобороны писали о поражении ракетоносцев "Буян-М" и "Адмирал Эссен".

10 сентября Генштаб сообщил о недавней ночной атаке на Махачкалинский морской порт в Каспийском море и добавил информацию об итогах удара по Новороссийску. Выяснилось, что были повреждены три корабля ВС РФ — малый морской тральщик "Железняков", фрегат "Адмирал Эссен" и большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов". "Буян-М" в отчете командования не упоминался, но там отмечается, что поражённых кораблей может быть больше, чем три.

Напоминаем, что утром 10 сентября стало известно о нападении дронов на Махачкалу: через порт в Дагестане РФ получает компоненты для "Шахедов", а Иран — взрывчатку для беспилотников и снарядов.