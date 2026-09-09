"Кур'єр — далекобійний дрон": українські безпілотники вразили носій "Калібрів" у Новоросійську

У ніч на 9 вересня Сили оборони України завдали удару по низці об’єктів на військово-морській базі в Новоросійську.

Оператори Департаменту активних дій ГУР МО України в рамках спільної з іншими складовими Сил оборони deepstrike-операції завдали удару по інфраструктурі бази, а також по носієві крилатих ракет "Калібр", фрегату "Адмірал Ессен", повідомляє українська розвідка.

За попередніми даними, внаслідок точних ударів виникла пожежа на палубній надбудові судна, з якого російська армія запускає ракети по критичній та цивільній інфраструктурі нашої країни.

"Росіяни роками запускали з "Ессена" ракети в Україну. Тепер ми відправили дещо у відповідь. Доставка — безкоштовна. Кур’єр — далекобійний дрон", — прокоментували в ГУР МО.

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Це — не перший удар по кораблю. Востаннє "добрі" дрони атакували ракетоносії "Адміран Ессен" та "Адмірал Макаров" у серпні цього року, а також вразили патрульний корабель "Василь Биков".

Успішні удари по Новоросійську підтвердив і командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Мешканці Новоросійська демонструють пошкодження портової інфраструктури Фото: Exilenova+

Крім того, військовий доповів про результати атаки на Анапу, де було знищено палубний винищувач Су-33, вертоліт Мі-8 та два комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджика.

О 15:44 моніторинговий канал Exilenova+ повідомив, що в Новоросійську знову лунають вибухи.

Після обіду в Новоросійську знову гучно Фото: Exilenova+

Фрегат "Адмірал Ессен": чим він цінний для ЗС РФ

"Адмірал Ессен" — фрегат дальньої морської зони проекту 11356Р (клас "Адмірал Григорович"), що входить до складу Чорноморського флоту РФ. Корабель є носієм крилатих ракет "Калібр".

Фото: Головне управління розвідки МО України

12 серпня українські безпілотники завдали йому пошкоджень у районі пускових установок "Калібр". Кожен фрегат має по вісім пускових гнізд. До цього він зазнав потужного удару в березні.

"Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен" оснащені ракетами "Калібр" і здатні завдавати ударів по наземних цілях. "

Нагадаємо, Мадяр продемонстрував удари по 14 танкерам РФ та підбив підсумки операції в Азовському морі.

Також повідомлялося, що в Сочі підірвали корабель "NEFRIT" із Новоросійська.