Сили оборони атакували чотири військові кораблі РФ: що це за судна і навіщо вони потрібні РФ

Чотири військові кораблі ВМС РФ зазнали пошкоджень у результаті атаки українських дронів у ніч на 12 серпня на військово-морську базу в Новоросійську Краснодарського краю Росії.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження двох фрегатів проекту 11356Р, "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", а також удари по малому ракетному кораблю проекту 21631 "Буян-М" і сторожовому кораблю проекту 22160 "Василь Биков".

Осінтери вже назвали цю операцію однією з найуспішніших атак Збройних сил України на одне з найбільш захищених міст Росії.

Що відомо про уражені судна

Фрегат "Адмірал Макаров"

"Адмірал Макаров", який фактично став флагманом Чорноморського флоту після знищення Україною ракетного крейсера "Москва" у квітні 2022 року, — третій багатоцільовий фрегат проекту 11356Р "Буревісник", який здатний нести крилаті ракети "Калібр" (вони використовуються під час атак на Україну).

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Основною ударною силою фрегата є універсальні пускові установки для крилатих ракет "Калібр-НК", здатні вражати морські та наземні цілі, а також системи протиповітряної оборони (включно з комплексом "Штиль-1").

Судно вперше зазнало атаки у жовтні 2022 року в порту Севастополя, а через рік Росія передислокувала кораблі Чорноморського флоту, зокрема фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", з анексованого Севастополя до Новоросійська.

Останній удар "Адмірал Макаров" отримав від Сил безпілотних систем у квітні цього року.

В результаті сьогоднішньої атаки, за даними аналітиків, на ньому зафіксовано пошкодження в районі пускових установок ракет "Калібр", а також задньої надбудови з радарними системами.

ЗСУ вразили кілька дуже "жирних" цілей у порту Новоросійська Фото: Exilenova+

Фрегат "Адмірал Ессен"

"Адмірал Ессен" — фрегат дальньої морської зони проекту 11356Р (клас "Адмірал Григорович"), що входить до складу Чорноморського флоту РФ. Корабель є носієм крилатих ракет "Калібр".

12 серпня українські безпілотники завдали йому пошкоджень у районі пускових установок "Калібр". Кожен фрегат має по вісім пускових комірок. До цього він зазнав потужного удару в березні цього року.

Фрегат "Адмірал Ессен" Фото: Автор Алексей Акентьев

"Буян-М"

Враження багатоцільового ракетно-артилерійського корабля класу "річка-море" під назвою "Буян-М", який оснащений керованим ракетним озброєнням і є відомим носієм крилатих ракет великої дальності, зокрема "Калібрів" та "Оніксів", — ще один успіх СБС та обмеження можливостей противника завдавати ударів по Україні.

Головною проблемою таких кораблів є неможливість встановити на них засоби ППО. Все, що їх захищає, — це два комплекси "Гібка".

Востаннє "Буян-М" зазнав атаки ЗСУ у жовтні минулого року в районі Онезького озера в Карелії. Загалом у РФ побудовано 12 кораблів типу "Буян-М", з яких 11 увійшли до складу флоту.

Корабель "Буян-М" Фото: З відкритих джерел

"Василь Биков"

"Василь Биков" — це головний патрульний корабель (корвет) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням проекту 22160 Чорноморського флоту Росії. Про те, які пошкодження він зазнав, не повідомляється.

Корабель проекту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту у 2018 році. Він належить до нової серії офшорних патрульних кораблів. Його повна водотоннажність становить 1800 тонн.

Судно брало участь у прикритті захоплених вишок "Бойко", а також було одним із учасників морської блокади Чорного моря.

Патрульний корабель "Василь Биков" Фото: ТАСС

У березні 2022 року українські військові вразили це судно в районі Одеси.

Чому ці кораблі важливі для Росії?

"Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен" оснащені ракетами "Калібр" і здатні завдавати ударів по наземних цілях. "Буян-М" також належить до класу ракетних кораблів, тоді як "Василь Биков" виконує переважно патрульні та охоронні завдання. Тому пошкодження цих суден означає для РФ скорочення можливостей Чорноморського флоту завдавати ракетних ударів по наземних цілях, забезпечувати ППО корабельних угруповань, вести протичовнову боротьбу та контролювати акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, Зеленський розповів про результати контрнаступу ЗСУ.

Також повідомлялося, що Мадяр продемонстрував удари по 14 танкерам РФ та підбив підсумки операції в Азовському морі.