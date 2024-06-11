Новий носій "Калібрів": в РФ спустили на воду МРК "Ставрополь" проєкту "Буян-М"

За словами російського адмірала Олександра Моїсеєва, після випробувань корабель увійде до складу Балтійського флоту. Однак за необхідності, він може бути перекинутий в інші райони.

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У російському Татарстані спустили на воду черговий малий ракетний корабель (МРК) проєкту 21631 "Буян-М", який отримав ім'я "Ставрополь". Як повідомили 11 червня російські ЗМІ, цей корабель є дванадцятим і останнім судном цієї серії.

Церемонія спуску відбулася на Зеленодольському суднобудівному заводі імені Максима Горького. Головнокомандувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моїсеєв заявив, що після завершення всіх необхідних випробувань, "Ставрополь" буде додано до складу Балтійського флоту до кінця поточного року.

За його словами, корабель відіграватиме важливу роль у гарантуванні безпеки західних кордонів Росії і, за необхідності, може бути перекинутий в інші райони.

Можливості та характеристики кораблів

Проєкт 21631, відомий як клас "Буян-М", являє собою серію малих ракетних корветів, розроблених для операцій у літоральній зоні. Їх основне призначення — виконання бойових завдань на річках, у прибережних районах і закритих морях.

Ці кораблі є вдосконаленою версією більш раннього класу "Буян" і мають значно потужніший арсенал.

Вони мають компактний розмір: довжина близько 74 метрів, ширина — 11 метрів, осадження — 2,5 метри, водночас швидкість сягає 25 вузлів. Це дає їм змогу ефективно діяти на річках, у прибережних районах і закритих морях.

"Ставрополь" становить певну небезпеку, оскільки оснащений сучасними ракетними системами, засобами радіоелектронної боротьби та іншими військово-морськими технологіями. Основне озброєння враховує крилаті ракети "Калібр-НК", морські гармати А-190 калібром 100 мм, системи ближнього бою АК-630М і зенітно-ракетні комплекси "Ігла-С".

Кораблі у війні проти України

Нагадаємо, у березні 2022 року МРК класу "Буян" брав участь у бойових діях проти України, запустивши з акваторії Чорного моря вісім ракет "Калібр". А в червні того ж року в мережі з'явилася фотографія, на якій видно, як корабель зазнав пошкоджень, після чого його буксирували річкою Волгою.

Уже в поточному році був виведений з ладу ракетний корабель "Серпухов" у Калінінградській області Росії.

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