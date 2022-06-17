По Волзі, можливо, буксирують ракетний корвет, підбитий у Чорному морі (фото)

У судна зафарбовано назву з двох слів. За кількістю літер це може бути "Великий Устюг", який із 2018 року дислокований у Чорному морі, а 2022-го вінобстрілював Україну.

Днями на російській річці Волзі було зроблено кілька знімків пошкодженого російського військового корабля, який тягли буксирами. Про це повідомляє "Одеський кур'єр".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

14 червня в районі міста Зеленодольськ було знято ракетний корвет проєкту 21631 "Буян-М" із зафарбованою назвою та бортовим тактичним номером. Судно тягли двома буксирами. Наступного дня цей корабель був сфотографований уже вище за течією поблизу Нижнього Новгорода.

На одному з бортів корабля виднілися невеликі пробоїни — ймовірно, сліди близького розриву ракети або авіабомби, можливо, в північно-західному районі Чорного моря.

[ + – ] Імовірно "Великий Устюг" — ракетний корвет проєкту 21631 "Буян-М" із зафарбованою назвою та бортовим номером

У носовій частині судна було видно зафарбовану назву з двох слів, судячи з кількості літер, це може бути "Великий Устюг" — корабель, який спустили на воду у 2014 році, а з 2018 року він був дислокований в акваторії Чорного моря в складі флоту РФ. Цього року корабель брав участь у обстрілі українських міст.

Раніше Фокус повідомляв, що українські війська завдали удару ракетами Harpoon по буксиру "Василь Бех". Судно флоту РФ із ЗРК "Тор" на борту йшло до острова Зміїний. Також на ньому була зброя, боєприпаси та матроси.

Нагадаємо, що, за оцінками Великої Британії, Україна отримає достатньо озброєнь для перемоги. Глава британського МО Бен Воллес розповів про те, що найближчим часом події розгортатимуться набагато ворожіше щодо ЗС РФ.