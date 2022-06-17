По Волге, возможно, буксируют ракетный корвет, подбитый в Черном море (фото)

У судна закрашено название из двух слов. По количеству букв это может быть "Великий Устюг", который с 2018 года дислоцирован в Черном море, а в 2022-м обстреливал Украину.

На днях на российской реке Волге были сделаны несколько снимков поврежденного русского военного корабля, который тянули буксирами. Об этом сообщает Одесский курьер.

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14 июня в районе города Зеленодольск был снят ракетный корвет проекта 21631 "Буян-М" с закрашенным названием и бортовым тактическим номером. Судно тянули двумя буксирами. На следующий день этот корабль был запечатлен уже выше по течению вблизи Нижнего Новгорода.

На одном из бортов корабля виднелись небольшие пробоины — предположительно следы близкого разрыва ракеты или авиабомбы, возможно, в северо-западном районе Черного моря.

[ + – ] Предположительно "Великий Устюг" — ракетный корвет проекта 21631 "Буян-М" с закрашенным названием и бортовым номером.

В носовой части судна было видно закрашенное название из двух слов, судя по количеству букв, это может быть "Великий Устюг" — корабль, который спустили на воду в 2014 году, а с 2018 года он был дислоцирован в акватории Черного моря в составе флота РФ. В этом году корабль участвовал в обстреле украинских городов.

Ранее Фокус сообщал, что украинские войска нанесли удар ракетами Harpoon по буксиру "Василий Бех". Судно флота РФ с ЗРК "Тор" на борту шло к острову Змеиный. Также на нем было оружие, боеприпасы и матросы.

Напомним, что, по оценкам Великобритании, Украина получит достаточно вооружений для победы. Глава британского МО Бен Уоллес рассказал о том, что в ближайшее время события будут разворачиваться намного враждебнее по отношению к ВС РФ.