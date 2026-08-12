Наступальна операція ЗСУ: скільки території звільнили українські військові з січня

З січня по серпень цього року десантно-штурмові війська Збройних сил України та інші залучені підрозділи провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку.

Під час операції вдалося звільнити територію площею 745 квадратних кілометрів. 26 сіл Дніпровської, Донецької та Запорізької областей повернуто під контроль України, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, начальником Генштабу ЗСУ Ігорем Скибюком та командувачем ДШВ ЗСУ Олегом Апостолом.

Також, як зазначив політик, окупанти зазнали серйозних втрат: щонайменше 9550 осіб загинули, а ще понад 6600 осіб отримали поранення. Крім того, є російські військовослужбовці, яких взяли в полон.

За словами Михайла Драпатого, під час першого етапу наступальної операції, що тривав з 29 січня до травня, вдалося звільнити близько 450 квадратних кілометрів.

Відео дня

"Під час другого етапу, який розпочався 5 травня і триває зараз, було звільнено та встановлено контроль над 490 квадратними кілометрами, а також звільнено 12 населених пунктів: вісім — у Дніпропетровській, чотири — у Запорізькій області. Також проведено пошук і знищення противника, який інфільтрувався в тиловій смузі ще на площі 300 квадратних кілометрів. Загалом під час проведення двох етапів наступальної операції звільнено 745 квадратних кілометрів і 26 населених пунктів", — пояснив генерал.

Він додав, що ДШВ у складі чотирьох бригад і двох штурмових полків за останній тиждень відновили контроль над приблизно 15 квадратними кілометрами нашої території.

Напередодні Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія одразу після виборів до Держдуми проведе термінову мобілізацію кількох сотень тисяч осіб до кінця року і ще стільки ж — наступного року.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ змінили формат звітності щодо обстрілів.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ записали звернення до нового головнокомандувача Драпатого.