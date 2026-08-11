Сотні тисяч росіян: Зеленський озвучив плани Путіна по мобілізації в РФ і назвав терміни

Після проведення парламентських виборів у Росії, які відбудуться з 18 по 20 вересня, Кремль планує оголосити мобілізацію.

Ці дані підтверджує розвідка з посиланням на внутрішні російські документи, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, заслухавши доповідь начальника ГУР МО України Олега Іващенка.

"План Путіна не надто складний: він хоче створити враження, нібито росіяни підтримують війну — адже всі партії, які поки що допущені до виборів, так чи інакше виступають проти миру. А потім, після так званих виборів, планує додаткову термінову мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж — на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати за контрактами", — сказав він.

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Він також навів статистику щодо втрат російських окупантів. За його словами, щомісяця в Україні РФ втрачає щонайменше 30 тисяч солдатів, з яких 60% — загиблі. Загальна чисельність окупаційної армії на нашій землі поступово зменшувалася завдяки активним діям ЗСУ та використанню дронів.

"Зараз Путін вважає, що додаткова мобілізація та залучення військових із Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну та посилювати російську штурмову активність. Ми готуємося до своїх активних дій, щоб максимально ускладнити Росії реалізацію таких планів, і я поставив перед нашими розвідками та спецслужбами відповідні завдання", — наголосив глава держави.

У свою чергу керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначає, що Путін та його оточення мають намір воювати до 2028 року.

"Важливо розуміти, що в Росії є економісти, які мають доступ до Путіна і виступають проти того, щоб виривати з економіки працездатних чоловіків і вбивати їх на війні. Втім, військові, розвідка, частина олігархів, які заробляють на війні, Кирієнко (Сергій Кирієнко — перший заступник керівника Адміністрації президента РФ з 2016 року, — прим. ред.) і сам Путін, на жаль, хочуть воювати далі", — написав він.

8 серпня Зеленський заявив, що російський диктатор не здатний здобути перемогу в Україні, і саме тому шукає способи "продати" росіянам хоча б щось, що можна видати за успіх.

На думку журналіста Вадима Денисенка, який писав про те, що ЗС РФ потребують поповнення у 800 тисяч осіб, з одного боку, армія просто фізично не зможе "поглинути" таку масу людей (розмістити, з урахуванням наших можливостей щодо дипстрайків, та навчити, через відсутність достатньої кількості відповідних центрів).

"Але вони, схоже, керуються принципом "вимагай більше — отримаєш хоч щось". І це "щось" виразиться у цифрі від 300 до 500 тисяч новобранців", — писав він.

Нагадаємо, розвідувальні служби повідомляли, що Володимир Путін у найближчі роки може спробувати перевірити готовність НАТО до відповідних дій, завдавши обмеженого удару по одній із країн Альянсу. Серед можливих сценаріїв американська розвідка розглядає кібератаку або невелике наземне вторгнення.

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