Сотни тысяч россиян: Зеленский озвучил планы Путина по мобилизации в РФ и назвал сроки

После проведения парламентских выборов в России, которые пройдут с 18 по 20 сентября, Кремль планирует объявить мобилизацию.

Эти данные подтверждает разведка со ссылкой на внутренний российские документы, заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, заслушав доклад начальника ГУР МО Украины Олега Иващенко.

"План у Путина не особо сложен: он хочет изобразить, что россияне вроде бы поддерживают войну — как раз все партии, которые пока допущены, так или иначе против мира. И потом, после так называемых выборов, планирует дополнительную скорую мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же — на следующий год. Это вдобавок к набору, который они пытаются выполнить по контрактам", — сказал он.

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Он также привел статистику по потерям российских оккупантов. По его словам, ежемесячно в Украине РФ теряет не менее 30 тысяч солдат, из которых 60% — погибшие. Общее количество оккупационной армии на нашей земле постепенно уменьшалось благодаря активным действиям ВСУ и и использованию дронов.

"Сейчас Путин думает, что дополнительная мобилизация и привлечение военных из Северной Кореи позволят ему затягивать эту войну и увеличивать российскую штурмовую активность. Мы готовимся к своим активным действиям для максимального усложнения России в реализации таких планов, и я определил нашим разведкам и спецслужбам соответствующие задания", — подчеркнул глава государства.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко констатирует, что Путин и его окружение хотя воевать до 2028 года.

"Важно понимать, что на России есть экономисты, имеющие доступ к Путину, выступающие против того, чтобы выдергивать из экономики трудоспособных мужчин и убивать их на войне. Впрочем, военные, разведка, часть зарабатывающих на войне олигархов, Кириенко (Сергей Кириенко — первый заместитель руководителя Администрации президента РФ с 2016 года, — прим. ред) и сам Путин хотят воевать дальше, к сожалению", — написал он.

8 августа Зеленский говорил, что российский диктатор не способен одержать победу в Украине, и именно поэтому ищет способы "продать" россиянам хоть что-нибудь, что можно выдать за успех.

По мнению журналиста Вадима Денисенко, который писал о том, что ВС РФ просят пополнения в 800 тысяч человек, считает, что, с одной стороны, армия просто физически не сможет "поглотить" такую массу людей (разместить, с учетом наших возможностей по дипстрайкам, и обучить, из-за отсутствия достаточного количества соответствующих центров).

"Но они, похоже, руководствуются принципом "требуй больше — получишь хоть что-то". И это "что-то" выразится в цифре от 300 до 500 тысяч новобранцев", — писал он.

Напомним, разведывательные службы сообщали, что Владимир Путин в ближайшие годы может попытаться проверить готовность НАТО к ответным действиям, нанеся ограниченный удар по одной из стран Альянса. Среди возможных сценариев американская разведка рассматривает кибератаку или небольшое наземное вторжение.

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