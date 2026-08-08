Путину нужно "продавать победу": в РФ закроют границы и начнут мобилизацию, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не способен одержать победу в Украине, и именно поэтому ищет способы "продать" россиянам хоть что-нибудь, что можно выдать за успех.

"Путин пока не может одержать победу в этой войне. Ему она нужна, и он ищет её за счёт Украины", — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью корреспондентке ТСН Елене Черняковой.

По его мнению, Путин готовит скрытую массовую мобилизацию в России и будет манипулировать "духом Анкориджа", то есть договоренностями с США, чтобы создать у своего общества хотя бы какую-то иллюзию успеха.

Зеленский высказал своё мнение после того, как в интервью упомянули о данных литовской разведки, которая предупредила, что Россия готовит провокации с использованием украинских дронов. Президент считает, что в Кремле готовят не только это.

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"Будут сотни, тысячи кибератак, будет оказываться давление с помощью ракет, будут запугивания", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин готовит масштабную, но скрытую мобилизационную кампанию в России, однако сотни тысяч россиян в ВС РФ нужны ему не только для войны в Украине, но и для оказания психологического давления на европейские страны.

"Он думает, как обмануть свой народ, то есть провести массовую мобилизацию, при этом не объявив о ней. Заключить какие-то теневые контракты, перекрыть границы и так далее. Мы уже видим много соответствующих шагов. Безусловно, чем больше он будет их мобилизовывать, тем больше будет потерь. Но он будет использовать эту мобилизацию в том числе и как психологическое давление на Украину… Прежде всего будет воздействовать на Европу… Для чего? Чтобы показать: смотри, я мобилизую полмиллиона человек осенью, и не факт, что я буду использовать их только в Украине", — пояснил Зеленский.

Цель у Путина проста – ему нужно "продавать победу": "Победы у него в Украине не будет. Ему нужно захватить Донбасс. Мы сами по себе уходить не собираемся, так что ему и продавать – как победу?"

Зеленский пояснил, что Путин будет искажать "анкориджские условия" и договоренности с президентом США, но это всего лишь манипуляция.

"Он не готов изменить свою конституцию и признать, что это наша часть, наше государство, и что необходимо прекращение огня, и никто не будет покидать свое государство, своих людей, просто уходить. Потому что никто не гарантирует, что этот человек не пойдет дальше. Абсолютно никто этого не гарантирует и не готов гарантировать", — подытожил президент.

Напомним, разведывательные службы сообщали, что Владимир Путин в ближайшие годы может попытаться проверить готовность НАТО к ответным действиям, нанеся ограниченный удар по одной из стран Альянса. Среди возможных сценариев американская разведка рассматривает кибератаку или небольшое наземное вторжение.

И только на этой неделе в аэропорту Лейпцига обезвредили дрон со взрывчаткой, который кружил возле украинских самолетов. В разведке США заявляют, что это был российский БПЛА.