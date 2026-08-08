Путіну потрібно "продавати перемогу": в РФ закриють кордони та почнуть мобілізацію, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін неспроможний здобути перемогу в Україні, і саме тому шукає шляхи "продати" росіянам хоч щось, що може видати за успіх.

"Путін не може поки що знайти перемогу в цій війні. Йому вона потрібна, він її шукає за рахунок України", — розповів президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю кореспондентці ТСН Олені Черняковій.

На його думку, Путін готує приховану масову мобілізацію в Росії та буде маніпулювати "духом Анкоріджа", тобто, домовленостями із США, аби продати своєму суспільству бодай якусь ілюзію успіху.

Свою думку Зеленський озвучив після того, як і інтерв'ю згадали про дані розвідки Литви, яка попередила, що Росія готує провокації із використанням українських дронів. Президент вважає, що в Кремлі готують не тільки це.

Відео дня

"Будуть сотні, тисячі кібератак, буде застосування ракетного тиску, будуть залякування", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Путін готує масштабну, але приховану мобілізаційну кампанію в Росії, але сотні тисяч росіян у ЗС РФ йому потрібні не лише для війни в Україні, а й для психологічного тиску на європейські країни.

"Він думає, як свій народ обдурити, тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони тощо. Ми вже бачимо багато відповідних кроків. Безумовно, чим більше вони їх будуть мобілізувати, тим буде більше втрат. Але він буде використовувати цю мобілізацію як і психологічний тиск на Україну… Передусім буде впливати на Європу… Для чого? Показати, що дивись, я мобілізую півмільйона людей восени і не факт, що я буду їх використовувати тільки в Україні", — пояснив Зеленський.

Ціль в Путіна проста – йому потрібно "продавати перемогу": "Перемоги у нього в Україні не буде. Йому потрібно захопити Донбас. Ми відходити самі по собі не збираємось, що йому продати. як перемогу?"

Зеленський пояснив, що Путін буде перекручувати "анкориджські умови" і домовленості із президентом США, але це тільки маніпуляція.

"Він не готовий змінювати свою конституцію і визнати, що це наша частина, наша держава, і що потрібно припинення вогню, і ніхто не буде залишати свою державу, людей своїх, просто виходити. Тому що ніхто не гарантує, що ця людина не піде далі. Абсолютно ніхто це не гарантує і не готовий гарантувати", — підсумував президент.

Нагадаємо, розвідки повідомляли, що Володимир Путін у найближчі роки може спробувати перевірити готовність НАТО до відповіді обмеженою атакою на одну з країн Альянсу. Серед можливих сценаріїв американська розвідка розглядає кібератаку або невелике наземне вторгнення.

І тільки цього тижня в аеропорту Лейпцига знешкодили дрон із вибухівкою, який кружляв біля українських літаків. У розвідці США заявляють, що це був російський БПЛА.