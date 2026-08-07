"Фаза нуль": РФ готує провокацію проти НАТО з використанням українських дронів, — ISW

Литовські офіційні особи вже не вперше заявляють, що росіяни готують провокацію на східних кордонах НАТО та атакують країни Балтії.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив 6 серпня, що Росія може використовувати захоплені безпілотники українського виробництва для проведення операції під чужим прапором проти країн Балтії, повідомляє ISW.

Такими діями росіяни можуть намагатися створити невизначеність щодо походження атаки та заперечувати свою відповідальність за удари по території країн НАТО.

"Ми маємо дані про те, що Росія розглядає можливість проведення нетрадиційних кінетичних атак проти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні", — заявив Каунас.

Заступник прем'єр-міністра та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш ще 21 липня виступив із аналогічним попередженням. Він зазначав, що Росія може використати захоплені українські дрони для проведення диверсійної атаки проти НАТО.

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Про це ж повідомляло 1 серпня українське військове видання "Мілітарний". Колишній радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов надав докази того, що Росія почала використовувати захоплені українські безпілотники дальньої дії для потенційних провокацій проти країн НАТО.

Міністр оборони Латвії Райвіс Мельніс заявив 6 серпня, що наразі немає жодних ознак неминучої російської агресії проти будь-якої критично важливої інфраструктури в Латвії.

Однак Інститут вивчення війни продовжує стежити за ситуацією та збирати докази того, що Росія проводить кампанію "Нульова фаза", мета якої — створення інформаційних та психологічних умов для потенційних майбутніх провокацій проти НАТО, і що російські провокації під чужим прапором, поряд із вторгненнями безпілотників, саботажем, перешкодами в радіоелектронній боротьбі та прольотами дронів, є частиною цієї кампанії.

Росія регулярно порушує повітряний простір Балтійського моря і може робити це за допомогою українських безпілотників у рамках інформаційної операції та/або атаки під чужим прапором, щоб перевірити реакцію країн НАТО.

А британські спецслужби вважають, що союзники по НАТО незабаром зіткнуться з діями Володимира Путіна. На думку експертів, Кремль готує "серйозну провокацію" проти Альянсу та нового глави уряду Великої Британії Енді Бернема.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що НАТО відстає від наукового прогресу і що Росія може протистояти всій західній зброї, яку отримала Україна.