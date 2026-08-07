Виклик для НАТО: Путін може піти на ризикований крок, щоб вийти з тупика в Україні, — WSJ

Очільник Кремля Володимир Путін у найближчі роки може спробувати перевірити готовність НАТО до відповіді обмеженою атакою на одну з країн Альянсу. Серед можливих сценаріїв американська розвідка розглядає кібератаку або невелике наземне вторгнення.

Про це йдеться в матеріалі видання The Wall Street Journal із посиланням на нові оцінки американської розвідки.

Вони переглядають попередній прогноз, згідно з яким Путін не наважиться провокувати НАТО, поки Росія продовжує війну проти України.

За оцінками американських чиновників, ситуація змінилася на початку 2026 року. Путін дедалі більше стикається з труднощами у війні та внутрішнім тиском, оскільки йому потрібно продемонструвати перемогу. Російські війська повільно просуваються на фронті та зазнають значних втрат, а українські дрони дедалі сильніше б'ють по військових об'єктах і нафтовій галузі Росії.

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На цьому тлі США та європейські країни дедалі частіше фіксують дії Росії, які можуть бути спрямовані на перевірку готовності НАТО. Серед таких випадків — падіння російських крилатих ракет на території Польщі та заходи безпілотників у повітряний простір Румунії. У травні російський дрон також влучив у житловий будинок на заході Румунії.

Американські чиновники вважають, що якщо Росія атакує країну НАТО під час війни проти України, метою Путіна може бути розкол Альянсу. Він може спробувати перевірити, наскільки рішуче США та європейські союзники готові діяти у відповідь.

"Невідомим фактором є те, як Сполучені Штати відреагували б на такий сценарій", — зазначила старша наукова співробітниця American Enterprise Institute Гізер Конлі.

За її словами, підрив довіри до НАТО та створення розколу між США і союзниками "завжди був метою" Росії.

Американська розвідка зараз оцінює, чи може Москва найближчим часом посилити агресивні дії проти європейських союзників. У США побоюються, що Путін може стати небезпечнішим, якщо опиниться загнаним у кут через труднощі у війні проти України.

Водночас американські чиновники попереджають про нестачу частини критично важливих боєприпасів, які знадобилися б США у потенційній війні з Росією або Китаєм. Запаси деяких озброєнь значно скоротилися через передачу зброї Україні після російського вторгнення, а також через конфлікт США з Іраном.

Йдеться, зокрема, про далекобійні Precision Strike Missiles і Army Tactical Missile Systems (ATACMS), а також ракети малої дальності Stinger. Саме нестача таких боєприпасів може ускладнити підготовку США до потенційного майбутнього конфлікту.

Нагадаємо, раніше в Литві та Польщі попереджали про можливі російські провокації проти країн Балтії. За даними ISW, Росія може використовувати захоплені українські безпілотники для атак під чужим прапором, щоб створити невизначеність щодо походження ударів і перевірити реакцію НАТО.

Також британські спецслужби припускають, що країни НАТО найближчим часом можуть зіткнутися з новими діями Росії. Експерти вважають, що Кремль готує "серйозну провокацію" проти Альянсу та нового прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема.

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що НАТО не встигає за розвитком технологій. За його словами, Росія здатна протистояти майже всім західним озброєнням, які отримала Україна.