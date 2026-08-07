Вызов для НАТО: Путин может пойти на рискованный шаг, чтобы выйти из тупика в Украине, — WSJ

Глава Кремля Владимир Путин в ближайшие годы может попытаться проверить готовность НАТО к ответным действиям, нанеся ограниченный удар по одной из стран Альянса. Среди возможных сценариев американская разведка рассматривает кибератаку или небольшое наземное вторжение.

Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal со ссылкой на новые оценки американской разведки.

Они пересматривают предыдущий прогноз, согласно которому Путин не решится провоцировать НАТО, пока Россия продолжает войну против Украины.

По оценкам американских чиновников, ситуация изменилась в начале 2026 года. Путин всё чаще сталкивается с трудностями на войне и внутренним давлением, поскольку ему необходимо продемонстрировать победу. Российские войска медленно продвигаются на фронте и несут значительные потери, а украинские дроны всё сильнее наносят удары по военным объектам и нефтяной отрасли России.

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На этом фоне США и европейские страны всё чаще фиксируют действия России, которые могут быть направлены на проверку готовности НАТО. Среди таких случаев — падение российских крылатых ракет на территории Польши и вторжение беспилотников в воздушное пространство Румынии. В мае российский дрон также попал в жилой дом на западе Румынии.

Американские чиновники считают, что если Россия нападет на страну НАТО во время войны против Украины, целью Путина может стать раскол Альянса. Он может попытаться проверить, насколько решительно США и европейские союзники готовы ответить на это.

"Неизвестным фактором является то, как Соединённые Штаты отреагировали бы на такой сценарий", — отметила старший научный сотрудник American Enterprise Institute Гизер Конли.

По её словам, подрыв доверия к НАТО и создание раскола между США и союзниками "всегда были целью" России.

Американская разведка в настоящее время анализирует, может ли Москва в ближайшее время усилить агрессивные действия против европейских союзников. В США опасаются, что Путин может стать ещё более опасным, если окажется загнанным в угол из-за трудностей в войне против Украины.

В то же время американские чиновники предупреждают о нехватке части критически важных боеприпасов, которые понадобились бы США в случае возможной войны с Россией или Китаем. Запасы некоторых видов вооружений значительно сократились из-за передачи оружия Украине после российского вторжения, а также из-за конфликта США с Ираном.

Речь идет, в частности, о ракетах дальнего действия Precision Strike Missiles и Army Tactical Missile Systems (ATACMS), а также о ракетах малой дальности Stinger. Именно нехватка таких боеприпасов может затруднить подготовку США к потенциальному будущему конфликту.

Напомним, ранее в Литве и Польше предупреждали о возможных российских провокациях против стран Балтии. По данным ISW, Россия может использовать захваченные украинские беспилотники для атак под чужим флагом, чтобы создать неопределенность относительно происхождения ударов и проверить реакцию НАТО.

Кроме того, британские спецслужбы предполагают, что страны НАТО в ближайшее время могут столкнуться с новыми действиями со стороны России. Эксперты считают, что Кремль готовит "серьезную провокацию" против Альянса и нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что НАТО не успевает за развитием технологий. По его словам, Россия способна противостоять практически всем западным вооружениям, полученным Украиной.