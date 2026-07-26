Путин готовит провокацию против НАТО "в течение нескольких месяцев", пока Трамп занят Ираном — СМИ

Британские спецслужбы полагают, что Туманный Альбион и союзники по НАТО "в течение нескольких месяцев" столкнутся с действиями лидера РФ Владимира Путина. Этот шаг глава Кремля предпримет на фоне того, что Трамп будет занят вопросом Ирана.

По мнению экспертов, Кремль, возможно, готовит "более серьёзную провокацию" против НАТО и нового главы правительства Великобритании Энди Бернема. Об этом говорится в материале Daily Mail.

"Сейчас существует устойчивое убеждение, что Путин готовит некую форму прямой конфронтации с НАТО где-то в течение следующих нескольких месяцев. На это влияет ряд факторов — убеждение, что внимание Трампа отвлечено из-за Ирана, и признаки раскола среди украинского руководства", — заявил один из собеседников СМИ в спецслужбах.

Источник также уточнил, что разочарование Путина ходом войны в Украине является ещё одним фактором, который будет способствовать попытке провокации. Именно поэтому смена правительства в Великобритании также подтолкнет российского президента "попробовать проверить Бернема и выяснить, можно ли воспользоваться какими-либо разногласиями между старой и новой администрациями".

Відео дня

"Есть ощущение, что если он [Путин — ред.] не сможет каким-то образом изменить динамику на поле боя [против Украины], война будет проиграна", — цитируют журналисты еще одного инсайдера из спецслужб.

Новый глава правительства Великобритании Энди Бернем Фото: wiki

Кроме того, в Лондоне обеспокоены ситуацией с Ираном, который угрожает нанести удары по британским базам. Поэтому спецслужбы решили принять ответные меры — начали масштабную секретную операцию по противодействию любой атаке на базу ВВС "Фейерфорд"

В то же время новый министр обороны Уэс Стритинг решительно отреагировал на любые потенциальные действия со стороны Москвы. Он заявил, что РФ "не должна иметь никаких сомнений" относительно действий Лондона против правительства и его нового главы.

"Российская Федерация не должна иметь никаких сомнений в решимости этого правительства и этого премьер-министра противостоять российской агрессии — не только в Украине, но и любой агрессии против Великобритании и наших союзников. Только на этой неделе мы инвестировали более 700 млн фунтов в нашу программу передовых истребителей и другие технологии, демонстрируя нашу приверженность сдерживанию, одновременно поддерживая инновации, рабочие места и рост по всей Великобритании", — сказал новый глава Министерства обороны Великобритании.

Ранее Фокус сообщал о том, как болгарских шпионов депортировали из Великобритании. Ваня Габерова и Иван Стоянов, болгары, входившие в состав российской шпионской сети в Великобритании, были депортированы из страны.

Впоследствии стало известно, как РФ охотится за секретами немецкой "оборонки". Среди основных методов — попытки покушения, поиск одноразовых агентов, скрытая съемка и отслеживание через GPS.