Работали на Кремль и следили за ВСУ: болгарских шпионов депортировали из Великобритании

Ваня Габерова и Иван Стоянов, болгары, входившие в российскую шпионскую сеть в Великобритании, депортированы из страны после того, как отсидели половину срока, к которому их приговорил суд в Лондоне.

Оба участвовали в в шпионском заговоре "промышленных масштабов", целью которого было преследование диссидентов и журналистов, критикующих военные действия кремлевского диктатора Владимира Путина против Украины, сообщает The Sun.

По информации таблоида, группа из шести шпионов в интересах Кремля следила за отдельными лицами по всей Великобритании и Европе, а также шпионила за украинскими войсками, проходящими подготовку в Британии.

Среди тех, кто их интересовал, были журналисты-расследователи Роман Доброхотов и Христо Грозев, помогавшие разоблачить участие российских властей в организации отравлений нервно-паралитическим веществом сначала бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, а после — оппозиционера Алексея Навального.

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Габерова и Стоянов больше трех лет действовали из дома главаря группы Орлина Русева в Грейт-Ярмуте, графство Норфолк. Габерову приговоили к шести годам, восьми месяцам и трем неделям тюремного заключения, поскольку шпионаж в пользу России показался ей "захватывающим и гламурным". Стоянов, бывший боец смешанных единоборств, известным как "Скала", получил срок в пять лет и три недели.

В "команду" входила также Катрина Иванова. Вместе с Габеровой они использовались в качестве агентов-"медовых ловушек" для заманивания своих жертв в сексуальные операции, а руководители ячейки прозвали их "убийственно сексуальными брюнетками".

Шпионскую сеть контролировал Ян Марсалек от имени военной разведки ГРУ и ФСБ России. Он был в центре внимания Интерпола после того, как скрылся после краха своей технологической компании в 2020 году. Бизер Джамбазов и Тихомир Иванчев — еще два члена группы.

Во время расследования полиция обыскала дом Русева, выявив там массу шпионского оборудования, включая камеры, спрятанные в камнях, мужские галстуки, мягкие игрушки-миньоны и бутылку Coca-Cola. Также был обнаружен огромный тайник с поддельными паспортами.

"Группа Русева" по сумме приговоров каждого из членов получила срок в 50 лет заключения Фото: Metropolitan police

Все болгарские шпионы из "группировки Русева" имели статус постоянного резидета ЕС, что позволяло им свободно перемещаться по Европе из Великобритании.

Русев завербовал группу в августе 2020 года, а операции проводились в Лондоне, Валенсии, Черногории и Штутгарте. Шпионы также вели наблюдение за американской базой в Германии, где, как они полагали, украинские солдаты проходили обучение работе с противоракетными комплексами Patriot.

Параллельно злоумышленники помогали поставлять России беспилотники, ноутбуки и военную технику в обход санкций.

Русев и Марсалек также планировали убийства и похищения в интересах Кремля, но эти планы так и не были реализованы.

В Великобритании крепко взялись за иностранных шпионов. С июля 2024 года из страны депортировали более 9800 человек – на 36% больше, чем за предыдущие 21 месяц.

Закон о вынесении приговоров также ввел более жесткие наказания для тех, кто признан виновным в подрыве национальной безопасности в интересах иностранного государства, что означает, что правонарушители теперь могут провести больше времени за решеткой и подвергаться более строгому контролю после освобождения.

Напомним, как российские агенты похищают оборонные секреты ЕС.

Также сообщалось, что российские шпионы скупают недвижимость вблизи военных объектов Европы.