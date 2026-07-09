Працювали на Кремль і стежили за ЗСУ: болгарських шпигунів депортували з Великої Британії

Ваня Габерова та Іван Стоянов, болгари, котрі входили до складу російської шпигунської мережі у Великій Британії, були депортовані з країни після того, як відбули половину терміну, до якого їх засудив суд у Лондоні.

Обоє брали участь у шпигунській змові "промислових масштабів", метою якої було переслідування дисидентів та журналістів, котрі критикували військові дії кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України, повідомляє The Sun.

За інформацією таблоїду, група з шести шпигунів, що діяла в інтересах Кремля, стежила за окремими особами по всій Великій Британії та Європі, а також шпигувала за українськими військами, які проходили підготовку у Великій Британії.

Серед тих, хто їх цікавив, були журналісти-розслідувачі Роман Доброхотов та Христо Грозєв, які допомогли викрити причетність російської влади до організації отруєнь нервово-паралітичною речовиною спочатку колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, а згодом — опозиціонера Олексія Навального.

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Габерова та Стоянов понад три роки діяли з будинку ватажка групи Орліна Русєва у Грейт-Ярмуті, графство Норфолк. Габерову засудили до шести років, восьми місяців і трьох тижнів тюремного ув’язнення, оскільки шпигунство на користь Росії здавалося їй "захоплюючим і гламурним". Стоянов, колишній боєць змішаних єдиноборств, відомий як "Скеля", отримав покарання у вигляді п’яти років і трьох тижнів.

До "команди" входила також Катріна Іванова. Разом із Габеровою їх використовували як агенток-"медових пасток" для заманювання своїх жертв у сексуальні операції, а керівники осередку прозвали їх "вбивчо сексуальними брюнетками".

Шпигунську мережу контролював Ян Марсалєк від імені військової розвідки ГРУ та ФСБ Росії. Він опинився в центрі уваги Інтерполу після того, як зник після краху своєї технологічної компанії у 2020 році. Бізер Джамбазов і Тіхомир Іванчев — ще двоє членів групи.

Під час розслідування поліція провела обшук у будинку Русєва, виявивши там безліч шпигунського обладнання, зокрема камери, заховані в каменях, чоловічі краватки, м’які іграшки-міньйони та пляшку Coca-Cola. Також було виявлено величезну схованку з підробленими паспортами.

"Група Русєва" за сумою вироків, винесених кожному з її членів, отримала покарання у вигляді 50 років позбавлення волі Фото: Metropolitan police

Усі болгарські шпигуни з "угруповання Русєва" мали статус постійних резидентів ЄС, що давало їм змогу вільно пересуватися Європою з Великої Британії.

Русєв завербував групу в серпні 2020 року, а операції проводилися в Лондоні, Валенсії, Чорногорії та Штутгарті. Шпигуни також вели спостереження за американською базою в Німеччині, де, як вони вважали, українські солдати проходили навчання з експлуатації протиракетних комплексів Patriot.

Паралельно зловмисники допомагали постачати до Росії безпілотники, ноутбуки та військову техніку в обхід санкцій.

Русєв і Марсалєк також планували вбивства та викрадення в інтересах Кремля, але ці плани так і не були реалізовані.

У Великій Британії жорстко взялися за іноземних шпигунів. З липня 2024 року з країни депортували понад 9800 осіб — на 36 % більше, ніж за попередні 21 місяць.

Закон про винесення вироків також запровадив суворіші покарання для тих, кого визнано винними у підриві національної безпеки в інтересах іноземної держави, що означає, що правопорушники тепер можуть провести більше часу за ґратами та підлягати суворішому контролю після звільнення.

Нагадаємо, як російські агенти викрадають оборонні таємниці ЄС.

Також повідомлялося, що російські шпигуни скуповують нерухомість поблизу військових об’єктів Європи.