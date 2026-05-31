Шпионы действуют более агрессивно: СМИ рассказали, как российские агенты похищают оборонные секреты ЕС

Российские спецслужбы стали действовать все агрессивнее, пытаясь похитить западные технологии и оборонные секреты, поскольку санкции давят на военную экономику страны.

Российские шпионы создают фиктивные компании, вербуют посредников и задействуют хакеров, которые собирают информацию, которая может быть использована для атак на ключевые объекты инфраструктуры, пишет Associated Press со ссылкой на трех высокопоставленных европейских разведчиков.

"Они действительно знают, что им нужно, и прилагают серьезные усилия для приобретения современных станков, заводского оборудования, научных исследований и технологий двойного назначения", — отметил заместитель руководителя оперативного управления службы безопасности Швеции Кристофер Веделин.

Он пояснил, что в Швеции Россия нацелена на оборонную промышленность и передовые научные исследования в области современного оружия страны, в частности истребителей "Грипен".

Также агенты российских спецслужб пытаются приобрести камерные и лазерные технологии, разработанные для гражданских нужд, которые можно было бы интегрировать в российские системы вооружения.

Кроме того шпионы пытаются похитить технологии, которые помогут РФ не отставать от Запада или даже опередить его в ближайшие десятилетия.

"Мы говорим о космических технологиях, квантовых... арктических технологиях, морских технологиях, — уточнил директор Службы безопасности и разведки Финляндии Юха Мартелиус.

Он добавил, что Россия также нуждается в компьютерной технике, подпадающей под санкции, и обновлениях программного обеспечения для станков.

Собеседники издания подчеркнули, что схемы приобретения или похищения западных технологий становятся все более сложными, а все службы безопасности и разведки в России помогают государству в его усилиях по этому поводу.

Москва также осуществляет кибератаки на европейские компании и объекты критической инфраструктуры с целью сбора информации, которую она сможет использовать

Так в 2025 году связанные с Россией субъекты пытались "уничтожить" шведскую электростанцию, но потерпели неудачу, поскольку система обнаружила вторжение.

До этого шведские службы безопасности преимущественно фиксировали разведку с целью потенциальных атак, сбор разведданных или деятельность, связанную с киберпреступниками. Эта атака ознаменовала "изменение" в способе действия России.

"Они больше не так озабочены потенциальным разоблачением после своих действий, поэтому идут на больший риск, чтобы достичь своих целей", — отметил Веделин.

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин считает, что все более агрессивная тактика России может свидетельствовать об усилении внутренних опасений относительно ее экономики, которая "находится в очень плохом состоянии", ведь около трети валового внутреннего продукта России сейчас тратится на ведение войны.

